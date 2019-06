Švec ohodnotil ambice Kisky stát se premiérem: „Je to jako když pedofil prohlásí, že je připravený být ředitelem školy.“

Bývalý prezident Slovenska Andrej Kiska na začátku týdne oznámil, že zakládá novou politickou stranu s názvem Za lidi, své nejbližší spolupracovníky a priority nového seskupení. Na tiskové konferenci se ale zmínil o svých ambicích stát se premiérem země. To však neponechal bez komentáře politik Róbert Švec.

Předseda občanského sdružení Slovenské Hnutí Obrody Róbert Švec tento Kiskův úmysl okomentoval na svém profilu na Facebooku. A rozhodně mluvil otevřeně.

„Po kauze daňového podvodu Kiskovy firmy a po skandálu s nabytím pozemku ve Velkém Slavkově v Tatrách se policejní prověřování týká pochybností při založení majetku Villy Beatrice v Tatrách ve prospěch firmy bratrů Kiskových. Vilu v 90. letech použili bratři po návratu Andreje Kisky z USA jako jistotu k získání úvěru na rozběhnutí nebankovního byznysu. Problém spočívá v tom, že vila nepatřila jim, ale švédské podnikatelce. Pokud je tedy Kiska připravený být premiérem, je to jako když pedofil prohlásí, že je připravený být ředitelem školy. Společnost by se měla mít na pozoru!“ napsal na sociální síti Švec.

Švec se pak na stránkách hnutí vyjádřil také k nové straně, kterou bývalý nejvyšší představitel Slovenska založil.

„Po všech jeho pozemkových a daňových machinacích, založí stranu, kterou pojmenuje Za lidi a chce vést stát, o kterém prohlásil, že je mafiánský, a to v době, kdy byl prezidentem mafiánského státu, tedy hlavou mafie, podle jeho logiky. A tento člověk mluví o slušnosti, spravedlnosti, morálce a čestnosti. Ten chlap nemá kůži na obličeji a jak říká kolega Štefan Poláčik: „Kiska by na nás neměl promlouvat z televize, ale měl by odpovídat na dotazy orgánů činných v trestním řízení.“ A věřím, že i k tomu se dopracujeme,“ dodal.

Na jeho facebookový post vzápětí reagovali uživatelé Facebooku. A někteří dali patřičně najevo, že se jim Kiskovy plány rozhodně nelíbí.

„Taková špína tu chce vládnout! VLASTIZRÁDCE,“ stojí v jednom z komentářů.

A i další z komentářů se nese v podobném duchu: „Bože, už ho zavřete!“

Jeden z uživatelů se ale pozastavil nad tím, kdo tento příspěvek psal. Nechtělo se mu totiž věřit, že by jeho autorem mohl být Švec. „Čtu tento příspěvek a mám pocit, jako by to psal Fico, a ne Vy,“ napsal.

Exprezident Kiska premiérem?

Švec reagoval na skutečnost, že exprezident Slovenska na tiskové konferenci, která proběhla ve městě Bánská Bystrica, promluvil o svých záměrem stát se premiérem země. Konkrétně Kiska prozradil, že bude připraven zaujmout tento post po příštích parlamentních volbách, které se mají na Slovensku konat na přelomu února a března příštího roku.

Nová strana Za lidi

Co se týče založení nové strany, Kiska o tomto plánu hovořil již dříve. Nyní se tak jeho úmysly staly skutečností. Na konferenci prozradil, že chce středovou stranu, která nebude orientována konzervativně ani liberálně.

„Potřebujeme dostat do politiky schopné lidi. Potřebujeme vrátit Slovensko zpět lidem,” okomentoval vznik své strany.

Agentury a odborníci však tvrdí, že Kiskovu stranu nečeká rakerový start. Dle průzkumů by jeho stranu na počátku června 2019 volilo jen 6,2 procenta Slováků. Jiné agentury hovoří jen o 10,8 %.