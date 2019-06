Pellegrini se pustil do Kisky kvůli kritice rodičovského příspěvku: „Ať to řekne všem matkám, které na něj mají nárok.“

Slovenský premiér Peter Pellegrini se dnes po jednání vlády ostře pustil do exprezidenta Slovenska Andreje Kisky. Důvodem se stalo to, že by bývalý prezident prohlásil, že by raději spolupracoval s Borisem Kollárem než s Pellegrinim.

Předsedu vlády Kiskův výrok pobouřil, a tak se do něj pořádně pustil. Informoval o tom portál hnonline.sk.

„Začínat debaty s kým ano a s kým ne, to už je takový folklór. Každý, kdo vytvoří svůj politický projekt začne hovořit o tom, s kým by nešel do vlády, a to místo toho, aby řekl, co chce udělat pro naši zemi,“ prohlásil.

V této souvislosti pak Pellegrini dodal, že jsou taková slova směšná, jelikož o tom stejně rozhodují občané ve volbách . Ironicky však poznamenal, že Kiskovi rozumí.

„Já se mu možná ani nedivím. Pan Kiska má podezření, že na úkor daňových poplatníků chtěl krátit daně a odečíst DPH ještě i z vlastní kampaně. Je zapleten do podivných obchodů s pozemky, tak mu je pan Kollár, který je známý svými kontakty s podsvětím, bližší než já,“ okomentoval celou věc premiér.

Pellegrini však neponechal bez komentáře ani exprezidentův výrok o zvýšení rodičovského příspěvku o 150 eur pro matky, které před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovaly. Tento krok totiž Kiska označil za levnou politickou kampaň.

„Ať to (Kiska, pozn. red.) řekne všem matkám, které mají na příspěvek nárok. Ať se před ně postaví a řekne jim, že by jim příspěvek vzal, protože je to levná politická kampaň. Jedná se o opatření, která mají zvýšit životní úroveň pro rodiče. Pan Kiska toho ještě moc pro Slovensko neudělal,“ pokračoval v kritice na jeho adresu.

Budoucnost Směru-SD dle Pellegriniho

Poté předseda vlády poznamenal, že by měl bývalý prezident nejprve něco udělat, nikoli jen teatrálně rozdávat svůj plat. „Vybral si svůj život a vybral si své politické směřování,“ podotkl.

Premiér na daném briefingu zmínil i vztahy se šéfem Směru Robertem Ficem. „Nemyslím si, že je pro naši zemi momentálně důležité to, jaké jsou vztahy mezi mnou a předsedou. Máme standardní pracovní vztahy,“ okomentoval věc Pellegrini.

K dané straně Pellegrini ještě podotkl, že očekává, že vedení Směru-SD využije léto k tomu, aby nastavilo „nový program a novou politiku strany“. Stejně tak vyzdvihl i diskusi v regionech a dodal, že jasnou strategii do parlamentních voleb představí tato strana na podzim. Nicméně nechtěl komentovat spekulace o tom, že by měl přestoupit do strany Tomáše Druckera.

„Já se takovými věcmi momentálně nezabývám. Dnes jsem plnohodnotným místopředsedou strany a věřím, že Směr-SD si nadále může udržet pozici nejsilnější a nejúspěšnější strany pro Slovensko,“ dodal závěrem s tím, že udělá vše proto, aby se strana udržela na „politickém nebi“.