Slovensko hodlá opět nominovat Šefčoviče na post eurokomisaře. Mohl by mít na starosti diplomacii

Slovenská vláda chce, aby v Evropské komisi zůstal její dosavadní místopředseda Maroš Šefčovič. Ve středu to oznámila slovenská média. Podpořit Šefčoviče hodlají i další země Visegrádské skupiny.

Šefčovič, který v Junckerově komisi od července roku 2014 zastává funkci místopředsedy pro energetickou unii, by opět získal jednu z vrcholových evropských funkcí.

Na konci května se spekulovalo, že země visegradské čtyřky hodlají navrhnout Šefčoviče na post předsedy Evropské komise. Tuto informaci však český premiér Andrej Babiš později popřel. Nyní ale podle slovenských médií může být ve hře post vysokého představitele pro společnou a zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP), který tradičně patří socialistům. V současné době ho zastává Italka Federica Mogheriniová.

Šefčovič, který v Komisi působí od roku 2009, letos kandidoval na post prezidenta Slovenska. Ve druhém kole, které se konalo dne 30. března, ho porazila právnička Zuzana Čaputová. Ta později svého bývalého soupeře podpořila v další nominaci na post evropského komisaře. Šefčovič se zaručil podporou i dalších zemí V4, a sice Česka, Maďarska a Polska.

O nominaci Šefčoviče na jeden z vrcholových postů Evropské unie mluvil minulý týden slovenský premiér Peter Pellegrini s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, který byl na návštěvě Slovenska.

Hledání kandidátů

O obsazení nejvyšších postů v EU budou lídři osmadvacítky jednat ve čtvrtek a pátek na zasedání Evropské rady v Bruselu. EU se bude muset nejprve dohodnout na nástupci předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a potom se bude sestavovat celá Komise na nové pětileté období.

Podle nepsaných pravidel má v čele Komise stanout kandidát vítězné politické skupiny v evropských parlamentních volbách. Tím je rodák z Bavorska Manfred Weber stojící v čele Evropské lidové strany (EPP). Ta sice získala největší mandát, avšak ve srovnání s předchozími volbami oslabila. Bude proto muset sestavit koalici se socialisty, liberály a nejspíše i se zelenými.

Podle spekulací médií však francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož strana En marche! je součástí nové liberální skupiny Obnova Evropy, odmítá Webera v čele Komise. Později, dne 11. června, Macron v rozhovoru pro švýcarskou televizi RTS uvedl, že by v čele Komise rád viděl současnou německou kancléřku Angelu Merkelovou, kterou by podpořil, pokud by se o post chtěla ucházet.

Zasedání nového složení Evropského parlamentu je naplánováno na začátek července. Na programu bude volba předsedy EP a 14 místopředsedů. Mandát současné komise skončí v říjnu. Ve stejnou dobu skončí na svém postě i předseda Evropské centrální banky Mario Draghi. V prosinci pak dojde k výměně i předsedy Evropské rady.

Při obsazování nejvyšších pozice v EU se bere v potaz politické rozložení sil, regionální zastoupení a zastoupení žen.