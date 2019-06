Šance pro Kisku? Pellegrini uvažuje o tom, že skončí s funkcí premiéra SR. Láká ho jiný post

Podle informací se slovenský premiér Peter Pellegrini zajímá o velmi významnou funkci v metropoli Evropské unie. Předseda vlády by se totiž rád stal novým předsedou Evropské rady. Co ale jeho současný post? Skončí ve funkci premiéra?

O tom, že Pellegriniho zaujal daný post, informoval slovenský portál pravda.sk. Uvádí se také, že nyní danou funkci vykonává Donald Tusk z Polska, který bude předsedou Evropské rady až do podzimu tohoto roku.

Pellegriniho ambice

Daná informace o zájmu Pellegriniho se objevila před necelým týdnem. Daný portál se snažil tuto informaci ověřit, a nakonec se ukázalo, že by opravdu měla být pravdivá. Potvrdily totiž celkem tři na sobě nezávislé vysoce postavené zdroje ze zemí Visegrádské čtyřky (Slovensko, Česko , Maďarsko a Polsko ).

Zajímavé je především to, že pokud by Pellegrini opravdu dané místo v Bruselu získal, musel by odejít z postu předsedy slovenské vlády. A to by znamenalo, že by nejspíše padl i celý kabinet.

„Teoreticky, kdyby se Pellegrini stal předsedou Evropské rady, odešel by ze slovenské vlády nejen on, ale také by automaticky rezignovali její ostatní členové. Když totiž podle Ústavy SR premiér podá demisi, odstoupí i všichni ministři,“ píše se na portálu.

V takovém případě by tedy bylo sporné, zda by dál pokračovala současná koalice Směru , Slovenské národní strany a Mostu-Híd. Navíc by s takovým scénářem souviselo i to, že by se „do hry“ mohly zřejmě i předčasné volby. Jak je již známo, řádný termín voleb je stanoven zatím na konec února nebo začátek března roku 2020.

„To je však pouze obyčejná spekulace, jelikož nelze nijak předvídat vývoj událostí,“ zdůrazňuje se na portálu.

Na dané informace reagovala i premiérova mluvčí Patrícia Macíková. Ta se vyjádřila následovně:

„V Bruselu dnes zaznívá množství různých spekulací ohledně personálního obsazování jednotlivých pozic. Předseda vlády ale nepovažuje za správné to jakkoliv komentovat. Na úrovni jednotlivých frakcí a členských států dnes probíhají jednání, a proto není důvod vyjadřovat se v průběhu těchto jednání.“

Exprezident Kiska premiérem?

Bývalý prezident Slovenska Andrej Kiska na začátku týdne oznámil, že zakládá novou politickou stranu s názvem Za lidi, své nejbližší spolupracovníky a priority nového seskupení. V souvislosti s tím se však objevily informace o tom, že se měl Kiska na tiskové konferenci, která proběhla ve městě Bánská Bystrica, zmínit i o svých ambicích stát se premiérem země.

Švec ohodnotil ambice Kisky stát se premiérem: „Je to jako když pedofil prohlásí, že je připravený být ředitelem školy.“https://t.co/14RCIe8o8Y pic.twitter.com/H8Dfpf2bvb — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 19. června 2019

​Konkrétně Kiska prozradil, že bude připraven zaujmout tento post po příštích parlamentních volbách, tedy právě na přelomu února a března příštího roku.

Na tento jeho plán však velmi kriticky reagoval předseda občanského sdružení Slovenské Hnutí Obrody Róbert Švec. Ten uvedl, že „pokud je Kiska připravený být premiérem, je to jako když pedofil prohlásí, že je připravený být ředitelem školy“. A vyzval společnost, aby se měla na pozoru.