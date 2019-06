Blaha bije na poplach: Dzurinda se vrací. Oholený, přebarvený a převlečený do bledě modré

Poslanec Národní rady Slovenské republiky za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha poskytl portálu davdva.sk komentář, v němž se rozpovídal například o tom, proč by lidé neměli věřit Čaputové. Zmínka však padla i o Mikulášovi Dzurindovi.

Hned v úvodu svého komentáře Blaha zmiňuje tzv. měkký neoliberalismus. V této souvislosti uvádí, že Progresivní Slovensko/Spolu je typickým neoliberálním projektem, kterému se v odborné literatuře říká právě „měkký neoliberalismus“. Ten dle něj s tvrdou verzí neoliberalismu sdílí víru v individualismus, kapitalismus, volný trh, západní šovinismus a globalizaci. Poukazuje také na to, že je okořeněn o humanismus, tedy o předstíraný zájem o menšiny.

1. Jsme těžcí neoliberálové, ale jakoby pomáháme Romům

Blaha navíc uvádí, že to celé funguje v několika bodech, které ve svém komentáři uvádí a vysvětluje.

V prvním bodě slovenský politik poukazuje na to, že dotyční jako jednoho z maskotů využívají Irenu Bihariovú. Ta je totiž Romka, která má být jakýmsi symbolem, že PS je zde pro menšiny. Cílem strany je tak dle Blahy ukázat, že je strana velmi progresivní a sociální a snaží se o integraci Romů.

„Co může být víc sexy pro naivní sluníčko z bratislavské kavárny,“ komentuje tuto taktiku politik.

2. Hrajeme se na Antifu, ale podporujeme korporátní fašismus

Zde se Blaha domnívá, že i když strana hovoří o boji proti rasismu, ve skutečnosti plně podporuje globální kapitalismus, ve kterém korporace bohatnou na šíleném vykořisťováni rozvojového světa.

„Každé z liberálních sluníček má na sobě tričko, které vyrobili novodobí otroci v Bangladéši, tenisky vyrobili někde v sweatshopu na Hondurasu a kávičku v Starbucks jim doručí jedna z nejobludnějších korporací, která neplatí daně a krutě zachází s pěstiteli kávy v třetím světě ... Ale tyto sluníčka nezajímá strukturální rasismus,“ komentuje Blaha.

3. Pohrdáme dělníky a vlastním národem, oslavujeme migranty a multikulti

Podle politika tak ve skutečnosti nejde o to bojovat proti rasismu, nýbrž o laciné pózy a fráze. Protože právě o tom je dle něj měkký neoliberalismus.

Pracující člověk ze Slovenska je pro PS nezajímavý a považuje ho za chátru, píše Blaha. Zatímco migranti, kvóty a multikulti vzbuzují jejich zájem.

„Tolerance, multikulti, poznáváme jiné kultury, obohacujeme se. Ach, jak je to progresivní. (…) Jsme multikulti, jsme moderní (…),“ poznamenává Blaha a dodává, že ve skutečnosti jsou migranti využívání jako levná pracovní sílu, která se dá snadněji vykořisťovat.

4. Duhový kapitalismus – neřešíme chudobu, řešíme gaye

„Solidarita se Slováky? S vlastními? Nudné. Zastaralé. Otravné. Ale migranti – ach, to je tak světové, globální, americké. A kdyby byl ještě ten syrský uprchlík gay, ach, to by byla ta největší tragédie na světě,“ začíná tento bod Blaha.

Dle něj tak PS nezáleží na tom, jak žijí chudé děti na Slovensku, nezáleží na bídě, na nerovnosti, na svinstvu korporací. Pro ně je totiž podstatné, aby gayové mohli jako hrdličky cukrovat v duhové vlajce.

Dzurinda se vrací?

Blaha ve svém komentáři neopomněl ani Ivana Mikloše . Píše: „Měkký neoliberalismus. Mikloš natřený na růžovo. Kaník se sorosovským úsměvem. Namísto fousatého Mikiho blondýna. Místo arogantního Zajíce vyholený IT-čkáři. Jen otloukánek Mirko B. z Palmičky zůstal jako inventář - ten se vetře všude.“

Závěrem pak v komentáři vzpomněl i Mikuláše Dzurindu. „PS/Spolu jsou neoliberálové. Stejní jako Mikloš. Stejně nelidští. Stejně kapitalističtí. Jenom se sluníčkovým marketingem – mladé ksichty, moderní kukuč, slovník bruselských kaváren. No ve skutečnosti hájí stejný byznys a tytéž korporace jako kdysi Miki,“ dodal k věci.

Dle jeho mínění je tak Progresivní Slovensko jen švindlem liberální pravice.

„Pozor na ně – Dzurinda se vrací. Oholený, přebarvený a převlečený do bledě modré,“ varuje.