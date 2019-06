Amnesty International chce po Slovensku, aby přispělo k ochraně uprchlíků

Podle Amnesty International by mělo Slovensko jak vlastní politikou, tak i na úrovni Evropské unie přispět k vytvoření bezpečných legálních cest pro migrující a osoby na útěku. Ministr zahraničí Miroslav Lajčák slíbil, že Amnesty International odpoví.

Organizace upozorňuje, že členské země EU ani v loňském roce nebyly schopny zreformovat pravidla pro udělování azylu, nebo se dohodnout na společném systému sdílené odpovědnosti.

„To způsobuje, že státy v první linii migrace stále snášejí neúměrnou zátěž při zpracování žádostí o azyl a lidé dlouhodobě trpí v táborech s nedostatečnou kapacitou a často v hrozných podmínkách,“ upozorňuje organizace.

Podle Amnesty International lidé na útěku a migrující osoby skončí fakticky uvěznění v uprchlických táborech nebo na lodích ve Středozemním moři bez možnosti bezpečného vylodění.

„Ve střední části Středozemního moře bylo jen během minulého léta nahlášeno 1200 lidí, kteří se utopili nebo jsou nezvěstní. Tisíce lidí byly zadrženy a transportovány zpět do zemí, odkud utekli, kde čelili svévolnému zadržení, násilí a zneužívání,“ upozorňuje organizace.

„Přijetím podílu odpovědnosti při ochraně lidí na útěku mohou vlády představovat skutečný příklad pro občany a občanky a investovat tak to budoucnosti a životů lidí,“ vyzývá Amnesty.

Šéf tiskového oddělení slovenského ministerstva zahraničí Juraj Tomaga agentuře TASR sdělil, že ministr na dopis odpoví.

Slovensko spolu s Českem a Maďarskem nesouhlasily se zaváděním evropských uprchlických kvót. Slovensko spolu s Maďarskem u Evropského soudního dvora napadly unijní systém přerozdělování žadatelů o azyl. Soud však žalobu v květnu 2017 zamítl. Později začátkem ledna 2018 Evropská komise podala žalobu na Českou republiku, Polsko a Maďarsko kvůli nepřijímání imigrantů.

Moře krve

Začátkem června mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) upozornila Carlotta Samiová, že se Libyi chystá opustit tisíce lidí. Příčinou má být eskalace občanské vláky, ale i povodně, které byly způsobeny silnými dešti.

Podle nevládních organizací za poslední dny Libyi opustilo téměř 700 lidí. Pět procent z nich zachytila libyjská pobřežní stráž, která je poslala zpět do detenčních center, dalších 40 % dorazilo na Maltu a 11 % do Itálie. Co se stalo s ostatními, není známo. Pokud evropské země nenasadí více záchranných lodí, budeme tu mít moře krve, varovala Samiová.

Počet migrantů loni klesl

Podle posledních oficiálních dat UNHCR se letos přes Středozemní moře do Evropské unie dostalo 24 178 migrantů. 581 lidí při nebezpečné cestě utonulo nebo se pohřešuje.

V posledních čtyřech letech se ale počet migrantů snižuje. Pokud se v roce 2015 do Evropy dostalo něco málo přes milion migrantů (jak mořskou, tak pozemní cestou), loni to bylo již 141 tisíc. Přes dva tisíce lidí loni cestou zahynulo nebo se pohřešuje.

O azyl v roce 2018 požádalo přes 580 tisíc lidí. Nejvíce jich pochází ze Sýrie (14 %), Afghánistánu (7 %) a Iráku (6,8 %).

Počet záchranných operací ve Středozemním moři se snížil poté, co politici v Itálii přijali protiimigrační restriktivní opatření. Italský ministr vnitra Matteo Salvini nechal zavřít přístavy pro záchranné lodě nevládních organizací, které obvinil ze spolupráce s převaděči.

Podle informací deníku The Guardian zatímco v minulosti ve Středozemním moři neustále operovalo 10 záchranných lodí nevládních organizací, dnes zbyla pouze jedna, a sice německé organizace SeaWatch.