Blaha o konfliktu USA s Íránem: Americká ekonomika bez války klekne jako Řecko. Svět je těhotný válkou, dotkne se i nás

Slovenský politik na svém profilu uvádí, že nyní po Iráku přichází na řadu Írán. Stojí si také za tím, že by americká ekonomika bez vojenského průmyslu klekla jako Řecko. „Bez válek není Amerika,“ hlásá Blaha.

Z tohoto důvodu tak Američané prý hledají nepřítele.

„Jednou jsou to Rusové, pak Vietnamci, jindy Srbové, pak Irák, Sýrie, Libye, samozřejmě Kuba a Venezuela, a nejnověji – Írán. Jde o ropu. A taky o prachy pro zbrojaře. O ničem jiném to není,“ myslí si.

Štváči v Trumpově vládě

Blaha poukazuje také na to, že v Trumpově vládě sedí váleční štváči jako je jeho poradce pro bezpečnost John Bolton . Ten totiž navrhoval bombardovat Irán už před lety. A i dnes „hušká“ prezidenta USA k vojenské akci.

Nutno říct, že Blaha není daleko od pravdy, jelikož se tak málem opravdu stalo. Světovými médii totiž proletěla zpráva o tom, že Donald Trump na poslední chvíli, a to doslova za pět minut dvanáct, odvolal vojenský útok na Írán. „Světu hrozí nedozírná katastrofa,“ varuje Blaha.

Irák nebo Írán? USA je to nejspíše fuk

Člen NR SR zmiňuje také to, že by si měla Amerika uvědomit, že Írán není Irák. Ten je totiž daleko silnější a mnohem více semknutější.

„Amerika je mezitím daleko slabší a rozkouskovanější. Írán má mocné spojence, včetně Ruska či Číny. Američané si za poslední roky udělali nepřátele na celém světě – kromě Izraele a Saúdské Arábie,“ konstatuje Blaha.

Dojde i na třetí světovou?

Stojí si tedy za tím, že to pro USA nevypadá moc dobře. Dle Blahových slov totiž nebudou chtít američtí mladí muži umírat kvůli „zmagořenému Boltonovi“.

Politik si také reálně myslí, že světu opravdu hrozí válka.

„Skutečně hrozí. A nikdo neví, v co to přeroste. Svět je těhotný válkou. Velkou válkou. A to všechno kvůli USA,“ píše v příspěvku.

V této souvislosti poukazuje na to, že Evropa se snažila mít s Íránem dobré vztahy. O tom svědčí i skutečnost, že byla podepsána dohoda, kterou však porušili právě Američané. „A dodnes je z vyjádření Evropy jasné, že chyba je na straně Ameriky, nikoli Íránu,“ komentuje situaci.

USA prahnou po krvi: Zastavme to!

I sám Blaha uvádí, že on vždy s íránskými diplomaty udržoval přátelské vztahy, na což je prý dle svých slov hrdý. Přiznává, že ho vždycky fascinovala bohatá perská kultura a mám respekt k jiným národům, a to ke všem. Navíc podotýká, že i mezi Slovenskem Íránem jsou dobré vztahy, na kterých mu osobně velmi záleží. „Držím Íránu palce!“ hlásá.

V závěru svého příspěvku politik vyzývá lidi k tomu, aby dělali vše proto, aby se svět vyhnul válce.

„Američané prahnou po krvi. Už je to tu zas. Možná se vám zdá, že je to daleko a že se nás to netýká. Ale týká. Může to přerůst do světového konfliktu. A vypukne peklo na zemi. Věřím, že Rusko a Čína toto peklo zastaví. Spolu s Evropou. Je to poslední šance. Zastavte Ameriku!“ zní jeho výzva na Facebooku.