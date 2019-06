Tragédie na Slovensku: V obci Horovce se střílelo. Jeden mrtvý a dva zranění

V sobotu kolem čtvrté hodiny ráno se na místní zábavě v obci Horovce na Slovensku strhla hádka. Co bylo její příčinou, zatím není jasné. Skončila však tragicky, píše slovenský deník Pravda.

Podle deníku měl jeden z účastníků vytáhnout střelnou zbraň a zastřelit jí muže z vedlejší obce Horná Breznica. Další dvě osoby pak postřelil a vážně je zranil. Podle místních, kteří se tamní diskotéky účastnili, má mít jeden z mužů střelnou ránu v hlavě a druhý v břiše.

V obci nyní pracují desítky policejních vyšetřovatelů, kriminalistů a techniků. Na místě činu jsou přítomni i služební psi. Podle místních obyvatel totiž pachatel ujel.

„Čtyři posádky dnes nad ránem zasahovaly na diskotéce v obci Horovce, kde měla neznámá osoba postřelit tři muže. Jeden napadený utrpěl zranění neslučitelná se životem a záchranářům se ho navzdory velkému úsilí nepodařilo oživit. Dva muži byli v kritickém stavu převezeni do nemocnic v Trenčíně a Považské Bystrici,“ uvedla na sociální síti mluvčí záchranné služby Falck, Katarína Načiniaková.

Policie se zatím k situaci oficiálně nevyjádřila. Podle informací deníku by však měl být pachatel stále na útěku a co se týče zraněných, ti údajně prý nebyli ani plnoletí. Další informace pak hovoří o tom, že by měl být dotyčný ozbrojen.

„Pachatel je nebezpečný a je ozbrojený,“ řekl přímo na místě krajský policejní ředitel Slavomír Kučera.

V současné době policie rozjíždí rozsáhlé pátrání a do akce zapojila i vrtulník. Po muži, který by měl být ze sousední obce Dulov, pátrá několik desítek policistů, včetně speciálně vycvičených služebních psů.

Podobné incidenty na Slovensku

Na Slovensku došlo nedávno k dalšímu podobnému incidentu. V Dubnici nad Váhom v areálu bývalých Závodů těžkého strojírenství totiž také došlo ke střelbě. Tehdy ve společnosti NaJUS zaměstnanec vytáhl zbraň na svého zaměstnavatele.

K tragédii mělo dojít přibližně v devět hodin ráno a dle slov zaměstnanců se jednalo o bývalého zaměstnance. Ten vstoupil do kanceláře šéfa a namířil na něj zbraň. Šéf na místě zemřel. Následně měl střelec zbraň použít i proti sobě. Ostatní zaměstnanci společnosti byli evakuováni. U případu zasahovaly všechny záchranné složky.