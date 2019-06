Andrej Danko na sněmu SNS uvedl, že požaduje finanční limity pro politické strany

Na portálu se uvádí, že to Andrej Danko avizoval na tiskové konferenci po skončení sobotního sněmu SNS, který se konal ve městě Zvolen.

Uvádí se, že Danko chce připravit návrh zákona o finančních limitech pro politické strany, které se mají týkat i nových stran, ještě do konce funkčního období.

Předseda SNS tvrdí, že politické strany mají být financovány státem a neměly by mít více peněz, než jako kdyby se dostaly do parlamentu. Pokud by byl překročen tento limit, musely by být strany dány do bankrotu.

„Politika se totiž dnes pro mnohé stala byznysem a marketingovou soutěží. Se stranami, které mohou získat od sponzorů desítky milionů eur, nelze soutěžit s programem,“ konstatoval.

Politik tak chce, aby soutěžily programy, nikoli sponzoři.

„Pokud totiž budou parlamentní volby na Slovensku soutěží milionářů a sponzorů, hodnoty, za které bojovala i SNS, budou na ústupu,“ myslí si Danko.

Podle dostupných informací měl Danko o návrhu hovořit již s koalicí i opozicí . Uvedl, že například strana Jsme rodina s jeho návrhem souhlasila. Dotyčný tak navrhuje limity ve výši pěti procent, což dle jeho mínění představuje tři nebo čtyři miliony eur.

Takový návrh by měl předložit Směru-SD a Mostu-Híd na nejbližší koaliční radě.

Další dění na sněmu SNS

SNS měla na svém sněmu schválit také stanovy, které jsou podle vedení strany plně v souladu s nedávno přijatým zákonem o politických stranách.

Od 1. září roku 2018 platí pravidla, podle nichž musí politické strany na transparentním účtu ukázat, kdo je financuje a kolik peněz od koho berou. Navíc musí mít minimálně 300 členů, pokud chtějí kandidovat do parlamentu, stejně jako musí jasně stanovit pravidla pro přijímání členů a musí transparentně nakládat s financemi.

​Kromě Dankova návrhu se dalším výsledkem sobotního sněmu SNS stalo i jmenování ministryně zemědělství a rozvoje venkova Gabriely Matečné místopředsedkyní SNS. Poté, co sobotní sněm ve Zvoleni skončil, tuto informaci potvrdil šéf poslaneckého klubu strany Tibor Bernaťák.

Andrej Danko je slovenský právník a politik, předseda Slovenské národní strany (SNS) a předseda Národní rady Slovenské republiky (NR SR).