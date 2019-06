Slovensko láká pouze Ukrajince? Přísun pracovní síly z ciziny se letos částečně zpomalil

V květnu na Slovensku pracovalo 72,1 tisíc cizinců, což bylo o 245 osob více než v dubnu. V květnu loňského roku přitom počet lidí z ciziny pracujících v SR stoupl meziměsíčně o 2,4 tisíce.

Za prvních pět měsíců letošního roku na Slovensku přibylo téměř 3 tisíc pracujících cizinců, zatímco za leden až květen v loňském roce šlo o 6,6 tisíc cizinců.

Největší skupinu zahraničních pracovníků tvoří Ukrajinci.

Dříve slovenský ministr práce a sociálních věcí Ján Richter uvedl, že nevidí nic špatného na tom, že se ukrajinská komunita rozrůstá a již tvoří největší pracující skupinu na Slovensku.

„To není na škodu, neboť kulturně i historicky Ukrajinci od Slováků nemají daleko,“ dodal šéf resortu práce a sociálních věcí.

Koncem loňského roku Richter mluvil o nedostatku pracovní síly na Slovensku. „Poptávka po pracovní síle však převyšuje nabídku na domácím trhu,“ zdůraznil šéf resortu práce ještě v prosinci 2018.

Tehdy Národní rada SR přijala novelu zákona, která měla přispět ke zvýšení počtu zahraničních pracovníků.

Schválený návrh změnil periodicitu aktualizace seznamu zaměstnání s nedostatkem pracovní síly z roční na čtvrtletní. Také přinesl i zkrácení lhůt na posuzování žádosti o udělení povolení k sezónnímu zaměstnání, rozšířily se i možnosti vstupu státních příslušníků třetích zemí na trh práce přes agentury práce pro zaměstnání s nedostatkem pracovní síly.

„Návrh zákona také přispívá k vyšší právní ochraně státních příslušníků třetích zemí v souvislosti se zavedením možnosti soudního průzkumu rozhodnutí o zamítnutí udělení schengenských víz. Zároveň se rozšiřují důvody zrušení národního víza,“ zdůvodnilo dříve Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR.

Dříve ministr zahraničí Pavlo Klimkin v interview pro Rádio Kultura okomentoval masové cestování Ukrajinců do cizích států za prací.

„Ukrajinci jsou nuceni cestovat za prací do zahraničí, není to katastrofa, ale je to velká výzva pro zemi,“ prohlásil Klimkin.

Ministr nepovažuje za správné rozlišovat Ukrajince ve vlasti a ukrajinské diaspory v zahraničí. „Všichni máme stejnou národnost,“ zdůraznil Klimkin.

Podle dat ukrajinského ministerstva sociální politiky se ročně vydá na sezónní práci do zahraničí asi 9 milionů občanů. Tyto ukazatelé v posledních letech rychle rostou. Asi 20 % obyvatel odjíždí ročně za prací.