Na Slovensku mají v plánu zavést povinnou školku. Města zjišťují, kolik je to bude stát

Noviny uvádí, že Parlament SR v květnu posunul do druhého čtení novelu zákona o výchově a vzdělávání, tzv. školský zákon. Ten zavádí povinnou jedenáctiletou školní docházku, tedy o rok delší, než je v současnosti. Přibyl povinný rok ve školce pro 5leté děti, do praxe by měl vstoupit od září 2020. Podle Sdružení měst a obcí Slovenska (ZMOS) to bude mít negativní dopad na rozpočet samospráv.

„Proto požádáme o přesun schvalování školského zákona na zářijovou schůzi a udělali jsme to proto takovýmto způsobem, aby bylo jasné, jak moc samosprávy novelu pocítí,“ uvedl Michal Kaliňák, mluvčí ZMOS.

„Návrh zvyšuje výdaje pro města a obce. Ty budou muset budovat nové kapacity, zaměstnat více pedagogů i provozních zaměstnanců. Pokud se nepodaří předem vytvořit dostatečné kapacity, budou muset tuto povinnost realizovat mnohé samosprávy na úkor přijímání 3 až 4letých dětí,“ uvedl Jozef Turcány, výkonný místopředseda sdružení. ZMOS proto navrhuje, aby se poslední ročníky přesunuly ze školky do základních škol.

Zda parlament vyhoví požadavku o odklad, zatím není jasné. „Novela je zatím zařazena do programu Národní rady, uvidíme, jak se bude postupovat, když o ní začneme jednat,“ uvedl Ľubomír Petrák (Směr), šéf parlamentního výboru pro vzdělávání.

S nápadem povinné školky přišli poslanci parlamentu Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Směr) a Péter Vörös (Most-Híd). „Cílem je zvýšit zaškolenost dětí, i těch z marginalizovaných skupin, aby získali potřebné návyky a usnadnil se jim přechod do školy,“ vysvětlil Ábel Ravasz, zmocněnec vlády pro romské komunity. Ravasz se nedostatku kapacit školek neobává. Obce mohou vybudovat zařízení i díky penězům z výzev ministerstva zemědělství či vnitra. „Dají se také využít prázdné budovy v obci, zda obec má možnost dohodnout se s okolními a mít společnou mateřskou školu,“ naznačil Ravasz.

Děti by měly chodit do školky každý pracovní den alespoň na čtyři hodiny, přičemž by pro ně měla být zřízena samostatná třída. Novela umožňuje plnit povinnou školní docházku i v soukromých či v církevních mateřských školách a děti se budou moci vzdělávat i doma nebo individuálně. Povinnost se týká Slovenských dětí, ale také dětí cizinců, jejichž rodiče žijí na Slovensku více než 90 dní.

V případě, že dítě nebude schopné pokračovat na základní školu, zopakuje si ještě rok ve školce. Základní školy už nebudou zřizovat nultý a přípravný ročník. Pokud rodič nedá dítě do školky, hrozí mu pokuta až 331 eur.

Ředitelé základních škol zavedení povinného roku ve školce považují za důležitý. „Mnoho dětí, které nenavštěvují předškolní zařízení, není připraveno na vstup do školy. Někteří rodiče se jim pro své pracovní vytížení nemají čas dostatečně věnovat. Rodiče dětí ze znevýhodněného prostředí často ani nevědí, jak děti připravit na vstup do školy,“ vysvětlila Ivica Krajčovičová, zástupkyně Základní školy s mateřskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnavě.

Poslankyně Eva Smolíková (SNS) tvrdí, že obavy ohledně organizace jsou předčasné. „Máme naplánované další setkání, zákon se může ještě přes pozměňovací návrhy upravit,“ dodala Smolíková.