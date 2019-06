Čaputová, Pellegrini a Danko uvedli, kam směřuje Slovensko: Přihlásili se k EU a NATO

Na portálu se uvádí, že se výšezmíněné osobnosti Slovenské republiky přihlásily k proevropské a proatlantické orientaci země. Tímto krokem tak navázali na společnou deklaraci nejvyšších politiků země. Daná deklarace pochází z podzimu roku 2017. Právě v té době totiž byly učiněny změny na postech hlavy státu i předsedy vlády.

Čaputová nepovažuje návštěvy Bruselu za zahraniční cesty. U Stoltenberga došlo i na rychle rostoucí obranný rozpočet https://t.co/RQgQ09OgnB pic.twitter.com/fDLvYJ5NYN — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 26. června 2019

​Slovenská prezidentka Čaputová, která se své funkce oficiálně ujala v sobotu 15. června, se k věci vyjádřila poté, co podepsala společné prohlášení se šéfem parlamentu Andrejem Dankem a předsedou vlády Peterem Pellegrinim.

„Vnímám v naší společnosti nejistotu z toho, že se v posledních letech v naší zahraniční politice vytratil konsensus a jednota. Považuji za klíčové, aby naše zahraniční politika na úrovni nejvyšších ústavních činitelů byla jednotná,“ nechala se slyšet.

Po podepsání výše zmíněného prohlášení pronesl několik slov i předseda parlamentu. Andrej Danko uvedl, že nejlepším místem pro Slovenskou republiku je EU a že nejlepší alternativou z hlediska bezpečnosti je NATO.

„Zaznívá mnoho hlasů, které zpochybňují některé naše kontakty a návštěvy. Já budu vždy zdůrazňovat, že svět má čtyři světové strany,“ dodal Danko a náražel tak na své návštěvy Ruska.

Kritika Danka kvůli jeho vztahu k Rusku

Právě kvůli Rusku totiž bývá Danko často krizitován. Zejména části opozice a médiím se nelíbí jeho vstřícný postoj vůči této zemi. Dokonce i jeho Slovenská národní strana (SNS) blokuje projednání nové bezpečnostní strategie země ve Sněmovně a chce její přepracování. Dokument, který schválila vláda totiž, mimo jiné, označil za porušení mezinárodního práva anexi ukrajinského poloostrova Krym Ruskem.

Andrej Danko na sněmu SNS uvedl, že požaduje finanční limity pro politické strany https://t.co/EEW19OmnOu pic.twitter.com/PhjPnYuhp9 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 22. června 2019

Předseda Národní rady SR považuje za jeden z nejdůležitějších úkolů maximální podporu rozvoje a posilování vztahů Slovenska s Ruskem, a proto je častým návštěvníkem země, kterou letos navštívil již třikrát. Danko se setkal s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou, byl mezi čestnými hosty na přehlídce vítězství 9. května, během které se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Danko se domnívá, že ekonomická diplomacie je spjata s aktivizací slovensko-ruských meziparlamentních vztahů. Proto inicioval obchodní misi slovenských podnikatelů do Ruska. Předseda NR SR v čele delegace předních podnikatelů, průmyslníků a bankéřů republiky navštíví Moskvu dne 30. června.

Již v minulosti byl za své cesty do Ruska několikrát kritizován. A nedávno se pokusil zareagovat na negativní slova kritiků, kteří tvrdí, že svým počínám nedodržuje oficiální linii slovenské zahraniční politiky.

„Ptám se, co dělal rakouský kancléř Sebastian Kurz nonstop v Rusku? Jednal s ruskými představiteli o výstavbě širokorozchodné železnice do Rakouska. Totéž se můžu zeptat, co tam stále dělá německá kancléřka Angela Merkelová a ostatní evropští prezidenti, předsedové vlád a parlamentů? Je absolutní hloupost, pokud si někdo zaměňuje slovo sankce s karanténou. Sankce jasně říkají, že nemůžete pozvat na území Evropské unie, až na pár výjimek, některé ruské politické představitele. To však neznamená, že nemůžete cestovat do Ruska. V Moskvě si podávají ruce s nejvyššími ruskými představiteli mnozí světoví politici a my bychom byli hloupí, kdybychom tuto šanci nevyužili,“ uzavřel věc politik.