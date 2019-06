Chmelár: Jestli je Lukašenko diktátor, mohou politici moralizovat poté, co ukončí kontakty se saúdskoarabskou tyranií

Předseda Národní rády Andrej Danko na letošní oslavu Slovenského národního povstání pozval běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. V reakci na to Čaputová vyslala do Běloruska signál, že pozvání nebylo poslané z úřadu prezidentky.

Politický analytik a historik Eduard Chmelár si myslí, že nejvyšší ústavní činitelé Slovenska takovými kroky poškozují obraz státu v zahraničí:

„Předsedovi parlamentu opravdu nepřísluší zvát na návštěvu prezidenty. To je úkol hlavy státu. Stejně mu nepřísluší sdělovat, že otevřeme kulturní centrum v Jeruzalémě. To je úkol předsedy vlády.“

Signál slovenské prezidentky do Minsku o tom, že běloruský prezident fakticky není na oslavách 75. výročí SNP vítán, není reakcí hlavy státu, ale nevyzpytatelného ega ješitné dámy, která má potenciál Bělorusy urazit.

„Pro diplomacii neobyčejně trapná situace,“ dodal analytik.

Eduard Chmelár také připomněl, že ruského prezidenta Putina na oslavy pozval premiér Pellegrini, nikoliv Prezidentský palác, ale cirkus z toho nikdo nedělal. Podle něj, když už se to stalo, prezidentka si měla s předsedou NR SR klidně sednout a vyříkat si pravidla do budoucna bez médií. Čaputová z toho ale udělala mezinárodní show a co je už vůbec tragikomické, ještě se tím pochlubila na sociálních sítích, že je to důkaz, že spolu mluví o tématech, v nichž nemají společné názory.

Ze příspěvku Čaputové:

„Důkazem toho, že se spolu umíme mluvit i o tématech, na které nemusíme mít stejné názory, byl i dnešní rozhovor s předsedou parlamentu Andrejem Dankem. Vysvětlili jsme si navzájem naše postoje k pozvání běloruského prezidenta na připomenutí 75. výročí SNP a informovala jsem pana předsedu, že jsem vyslala jasný signál běloruskému prezidentovi, že pozvání nebylo provedeno z úrovně hlavy státu.“

„O tom, že Lukašenko je diktátor, mohou naši politici moralizovat poté, co ukončí kontakty s krvavou saúdskoarabskou tyranií či autokratickým tureckým režimem. Ale odmítnout účast běloruského prezidenta na oslavách je urážkou všech běloruských hrdinů, kteří vykrváceli na našich bojištích,“ uvedl Chmelár.

Dle slovenského analytika argument Čaputové, že na oslavy ani nepozvala českého prezidenta, je naprosto k pláči, neboť se přátelí s postavami z opoziční scény z Mlýnské kavárny.

„Uvědomuje si vůbec, že ​​svou podporou opozičních protestů hrubě zasáhla do vnitřních záležitostí jiného státu a že jen díky shovívavosti české strany k nezkušené političce z toho nevznikl diplomatický konflikt?“ ptá se historik.

Minulý týden Zuzana Čaputová v rozhovoru pro Českou televizi vyjádřila pochopení k demonstracím probíhajícím v České republice, vůči kterým by dle ní měli čeští politici mít úctu. Slova první slovenské prezidentky už zkritizoval poslanec NR SR Ľuboš Blaha či šéf SPD Tomio Okamura.

Eduard Chmelár na závěr svého komentáře připomněl slova nově zvolené prezidentky Čaputové, že její nejslabší stránkou je zahraniční politika a že se raději v těchto otázkách spolehne na poradce.

„V tom případě mám pro ni jedinou radu: vyměnit poradce,“ ukončil.