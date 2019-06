Slovensko obvinilo ruské bezpečnostní služby ze snahy proniknout do státních struktur

Zpravodajské agentury Ruska a Číny jsou nejvíce aktivní, pokud jde o snahu proniknout do státních struktur Slovenska. Takové informace se uvádí ve zprávě Slovenské informační služby (SIS) o bezpečnostní situaci v republice za rok 2018, jejíž část byla zveřejněna v pátek.

Účast Ruska a Číny

„Příslušníci ruských zpravodajských služeb, působící na území SR převážně pod diplomatickým krytím, se snažili o získávání spolupracovníků v ústředních orgánech státní správy, bezpečnostních složkách a v oblasti energetiky a obrany,“ uvádí se ve zprávě.

Rozsáhlé aktivity na území republiky však také provádí zpravodajské služby Číny, píše SIS.

„Jednalo se zejména o získávání informací z oblasti informačních a telekomunikačních technologií,“ konstatuje kontrarozvědka.

Nelegální migrace

Významná část činností SIS byla v roce 2018 zaměřena na situaci s nelegální migrací.

„Také v roce 2018 přetrvávaly na území SR snahy občanů z rizikových zemí o zneužití legálních způsobů vstupu na území SR. … Ve většině těchto případů sledují žadatelé jediný cíl, kterým je získání legálního pobytu v schengenském prostoru,“ uvádí zpráva.

Podle SIS se tímto způsobem snaží získat právo na pobyt v zemi zejména občané Íránu, Ukrajiny, Ruska, dalších zemí bývalého SSSR a také Egypta, Sýrie či Turecka. Zprostředkovatelé pak od nich dostávají velké finanční prostředky.

Teroristické hrozby

Pokud jde o potenciální teroristickou hrozbu pro občany Slovenska, ve zprávě se uvádí, že situace zůstává stabilní. Kontrarozvědka v tomto období nezaznamenala žádné údaje o riziku teroristického útoku na objekty nebo občany Slovenska, ať už přímo v republice nebo mimo její hranice, píše SIS.

Obvinění z kybernetických útoků

Minulý rok česká Bezpečnostní informační služba (BIS) zveřejnila výroční zprávu za rok 2017, ve které varovala před rostoucím vlivem Ruska a Číny. BIS uváděla, že Rusko při své zpravodajské činnosti v Česku těží z velké diplomatické mise v Praze i lehkovážného přístupu politiků a státních zaměstnanců k interním informacím. Rusko se podle kontrarozvědky v ČR orientuje na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve prohlásil, že Rusko není a nikdy nebude zapojeno do kyberkriminality, zatímco účast USA na kybernetických útocích je oficiálně potvrzena. Ruská federace opakovaně odmítá obvinění ze zasahování do voleb v jiných zemích, včetně prezidentské kampaně ve Spojených státech a ve volbách do Evropského parlamentu.