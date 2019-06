Riskovala život svého dítěte a možná brala drogy – šokující podrobnosti nehody na Slovensku

V osobním autě, které narazilo do pracovního stroje nacházejícího se na vozovce, jela devětatřicetiletá Slovenka Alena se svým pětiletým dítětem. Autem čelně narazila do válce. Po nehodě zůstala řidička zaklíněná v autě a vyprostit ji museli až hasiči. Po prvotním ošetření ji do nemocnice transportoval záchranářský vrtulník.

Malého chlapce záchranáři našli pod palubní deskou před sedačkou spolujezdce, ale naštěstí jen s malými oděrkami. Podle informací TV JOJ Aleně v nemocnici při vyšetřeních vypadla ze spodního prádla, konkrétně z podprsenky, bílá krystalická látka. Podle zdroje TV JOJ se dokonce měla přiznat, že je denní uživatelkou drog.

Policie však zatím závěry nesdělila. Podle informací TV JOJ byl bílý prášek odeslán na analýzu a čeká se na výsledky.

„Můžeme potvrdit, že krev i krystalická látka byly poslány na analýzu. Výsledky expertního vyšetření odběru vzorků krve zatím nejsou k dispozici,“ uvedl mluvčí policie Michal Szeiff v Bratislavě.

Jestli řidička vůbec byla v době nehody pod vlivem drog, ukáže jen další vyšetřování. Zatím nebyla z ničeho obviněna.

Na internetu uživatelé hojně diskutují o zatím známých detailech nehody, odsuzují matku a bojí se o dítě.

„Jaké dítě vychovává feťáčka? Když dítě vidí stále zrychtovanou matku, vyroste z něj také feťák. Sociálka by měla matce to dítě odebrat minimálně na dobu, dokud nebude čistá,“ píšou komentátoři.

K havárii došlo 14. června, dálnice ve směru na Bratislavu musela být uzavřena. Zraněným byla poskytnuta první pomoc. Hasiči zajistili vozidla proti vzniku požáru.