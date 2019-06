Blaha: SaS chce být ještě více pro NATO? To už by měli narukovat do armády USA a dát si do stranického emblému bombu

V médiích se už nějakou dobu diskutuje o výměně současného předsedy slovenské politické strany SaS. Před dvěma týdny slovenský premiér Robert Fico zkritizoval myšlenku strany Sloboda a Solidarita (SaS), která chce na místo místopředsedy slovenského parlamentu nominovat Ľubomíra Galka. Fico to stručně shrnul slovy, že se SaS musela zbláznit.

Slovenský politik Ľuboš Blaha na svém profilu dnes uvedl, že Galko sní o tom, aby nahradil Richarda Sulíka ve funkco předsedy SaS a stranu udělal ještě více proNATOvskou.

„Mě by jen zajímalo, jak může být SaS ještě více pro-NATO než dnes, to už jedině, že by všichni poslušně narukovali do americké armády a do stranického emblému si dali bombu,“ uvedl.

Zdůraznil i skutečnost, že deset let stará strana Svoboda a Solidarita zažívá ty nejhorší časy:

„SaS-ka spadla za pár měsíců o polovinu. ESET jejich komplet požírá. Oni fakt jdou ke dnu. Nervozita je na místě.“

Blaha také uvedl, že si je jistý tím, že bez současného předsedy Sulíka strana nepřežije ani den.

„Pravda je, že SaS je v dezolátním stavu. Představa, že ji zachrání Galko, je mimořádně cenný příspěvek do dějin humoru. Při vší úctě, SaS bez Sulíka nepřežije ani den, se Sulíkem možná pár měsíců,“ dodal.

Kdo může za pád SaS?

„Jasně – nemůže za to jen ESET, zčásti je to jejich vlastní chyba. Sulík si čtyři roky válel šunky v Bruselu a když se náhodou objevil v české televizi, tak akorát vřískal, že zavře Fica do basy – to byly ty chvíle, kdy ho za příčetného přestala považovat i stranická ultras. A do toho teplé rohlíky a snídaně s Kočnerem. Ten chlap se odrovnal sám,“ vysvětluje Blaha.

Poté dodává, že zbytek SaS se prakticky zesměšňoval na denní bázi.

„Galko disponuje charismatem Ferdy Mravence, Nicholsonová se na internetu chlubí jedničkami u maturity (opakovaně gratulujeme), Rajtár kvůli své kariéře zničil život svému asistentovi Rybaničovi,“ vyjádřil se dále Blaha.

Závěrem se autor příspěvku rozloučil se SaS a dodal, že ani hejtování Nicholsonové, ani vtírání se NATO či jiné kroky strany už nikdo nebere vážně. „SaS nemá šanci. Se Sulíkem či bez Sulíka,“ tvrdí razantně Blaha.

Připomeňme si, že v letošních volbách do Evropského parlamentu SaS skončila na pátém místě se ziskem 9,62 procent. Na prvním místě se umístila politická strana Progresivní Slovensko/Spolu (20,11 procent), za ní následovala strana Směr (15,72 procenta) a třetí byla ĽSNS (12,07 procent).