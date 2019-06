Už žádná montážní dílna. Podnikatel chce ze Slovenska udělat digitální linku EU

Obchodní válka, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump, může poškodit slovenskou ekonomiku. Slovensko proto již nesmí být montážní dílnou a musí se stát IT centrem EU, domnívá se Tomáš Brngál, zakladatel start-upu Virtual Medicine, který jako první na světě umožňuje výuku anatomie pomocí virtuální reality v chytrých telefonech.

Brngál v rozhovoru pro TASR uvedl, že Slovensko má veškeré předpoklady, aby přestalo být pouhou montážní dílnou Evropské unie a stalo se digitální linkou. Stát by podle něj měl usilovat o to, aby vytvářel co nejlepší podmínky pro digitální firmy, které mají být budoucností slovenského hospodářství.

„Na Slovensku platíme eurem, máme poměrně stabilní právní systém a podnikatelské prostředí. Máme velmi kvalitní lidi v IT sektoru,“ poznamenal Brngál.

Přitom však varoval před tím, že mnozí lidé v IT sektoru odcházejí do zahraničí.

„Vždy je pro lidi lepší, když mohou zůstat na Slovensku, než odejít a budovat svůj život jinde,“ poznamenal. „Nemusíme vymýšlet nic nového, jen se inspirovat zeměmi, kde to perfektně funguje, jako je Estonsko či Finsko,“ tvrdí podnikatel.

Čaputová, Pellegrini a Danko uvedli, kam směřuje Slovensko: Přihlásili se k EU a NATOhttps://t.co/rrZBCSpPYK pic.twitter.com/JvCfMuKg8I — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 27, 2019

​V současné době je Slovensko pouze v postavení montážní dílny. Firmy sem dříve přicházely za levnou pracovní silou, což ale s rostoucími mzdami a stoupající životní úrovní přestává platit. Negativní dopad má i zavádění cel.

„Jsme exportně orientovaná země a dění ve světě, jako je obchodní válka, může výrazně ovlivnit to, zda u nás i nadále budeme mít automobilky,“ uvedl. „Proto je strategicky důležité přeorientovat naši ekonomiku na digitální směr,“ dodal Brngál.

Navíc je dle něj nutné reformovat i současné školství. Digitální návyky by se totiž děti měly učit již na základní škole.

„Když začneme do mládeže a jejího digitálního vzdělávání investovat nyní, uvidíme výsledky za deset, patnáct let, ale možná to bude období, kdy nás začnou automobilky houfně opouštět. Toto musí být absolutní priorita,“ zdůraznil Brngál.

Před rokem slovenský premiér Peter Pellegrini (Směr) označil IT sektor za druhý pilíř pro slovenskou ekonomiku. Tím prvním tak i nadále zůstává automobilový průmysl.

„Slovensko je automobilová velmoc a ještě dlouho jí i bude. Ale to je jen jeden pilíř našeho průmyslu. Za další pilíř považuji IT sektor, který se zde za poslední léta velmi dobře vyvíjí,“ uvedl Pellegrini loni v červnu na zasedání výkonného výboru Digitální koalice.

Připustil ale, že v zemi chybí dostatek kvalifikovaných pracovních sil.

„Je obrovský zájem firem z (IT, pozn. red.) segmentu přicházet na Slovensko. Ty, které tu už jsou, jsou velmi spokojené a chtějí rozšiřovat své kapacity. Ale narážejí na problém, kvůli kterému vznikla Digitální koalice, a to je nedostatek kvalifikované pracovní síly v této oblasti,“ míní premiér.

Takzvaná Digitální koalice (Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání Slovenské republiky, pozn. red.) vznikla v září roku 2017, a to na základě podnětu Úřadu místopředsedy vlády Slovenska pro investice a informatizaci a IT Asociace Slovenska. Jejím úkolem je mobilizování organizací a státních institucí pro společný postup pro řešení problému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v oblasti IT.