„Nedovolím ponížit slovenský jazyk“. Danko okomentoval návrh zákona opozičních poslanců

„Snad si nemyslíte, že já jako předseda SNS dovolím ponížit slovenský jazyk zákonem, který navrhne opoziční poslanec Ondrej Dostál, a budu se dívat, jak ho podpoří koaliční partner. Kdyby prošla tato novela zákona třetím čtením, tak neexistuje dále setrvat v této vládě,“ řekl Danko.

Dříve v Most–Hídu (koaliční partner SNS) uvedli, že by podpořili v prvním čtení právní normu, ale ta má chyby, které je třeba vylepšit. Ve druhém čtení by právní normu strana podpořila pouze v případě, že by byla upravena.

V souvislosti se stanoviskem Most-Híd Danko uvedl, že nevyhrožuje předčasnými volbami a apeluje k tomu, aby skutečná slovenská vláda pracovala až do konce svého mandátu „se ctí“.

„Pro mě není důležité vládnout, ale prosadit věci pro lidi, jak byly rekreační poukazy a další,“ sdělil politik.

„My máme sloužit lidem, my jsme tu pro ně. Nestačí fotit plísně v nemocnicích, ale lidé chtějí vědět, kdy budou nemocnice postavené,“ dodal.

Dříve koaliční SNS již odmítla návrh poslanců SaS a uvedla, že ho „nikdy nepodpoří“. Prohlásili, že vytváří napětí.

„Není důvod, aby po 1. 1. 1993, odkdy máme i samostatnou suverénní Slovenskou republiku, došlo k oslabení postavení našeho jazyka,“ uvádí se v stanovisku strany.

Novela zákona o statním jazyce

Skupina slovenských poslanců z klubu SaS (Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová a Renáta Kaščáková) navrhovala změnit zákon o státním jazyce na Slovensku, jmenovitě ustanovení podle kterého slovenština má přednost před ostatními jazyky, které jsou používané v zemi.

Jde také o schválení možnosti používat jiné jazyky při jmenování obcí, ulic, veřejných prostranství a vyhotovování mapových děl. Podle skupiny poslanců z klubu SNS je rovněž třeba dovolit církvím a náboženským společnostem samotně rozhodovat, v jakém jazyce budou vest svou činnost, a zrušit ustanovení o tom, že obsah jinojazyčných kronik musí být totožným s kronikami ve státním jazyce.

Navrhují také vést pedagogickou a další příslušnou dokumentaci ve školách s vyučovacím jazykem menšin, v jazyce této menšiny, a nikoliv dvojjazyčně.