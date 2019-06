Každý Slovák ročně vyhodí průměrně 160 kilogramů potravin

„Na Slovensku se ročně vyprodukuje 0,86 milionů tun potravinového odpadu, což je na podobné úrovni jako sousední Maďarsko s dvakrát větším počtem obyvatel. V roce 2016 vyhodilo 5 obchodních řetězců celkem 15 tisíc tun použitelných potravin, přičemž na Slovensku žije 670 tisíc lidí na hranici chudoby,“ říká portál a dodává: „Ve velkém plýtvají i domácnosti. Průměrný obyvatel Slovenska ročně vyprodukuje více než 160 kilogramů potravinového odpadu, přičemž až 9 procent domácností denně vyhazuje potraviny. Nejčastěji jako odpad končí ovoce a zelenina, následně chléb a pečivo a také vařené jídlo.“

Sdružení Free Food upozorňuje na to, že v ledničce by měl být pořádek a lidé by měli po paměti vědět, co se kde nachází, a to proto, aby bylo možné situaci s vyhazování potravin zlepšit. V případě, že se lidé budou orientovat po vlastní lednici, nebude docházet k tomu, že budou nakupovat potraviny, které v ní již mají. Dále by se potraviny měli ukládat tak, aby starší potraviny byly vpředu a nové vzadu.

Pro snižování potravinového odpadu je také dobré nakupovat méně jídla. Často se totiž stává, že lidé nakupují větší množství jídla, než poté jsou schopni zkonzumovat. Potraviny proto končí ve výsledku v koši.

Free Food také upozorňují na skutečnost, že lidé nakupují potraviny, u nichž nejsou schopni rozeznat datum minimální trvanlivosti a datum spotřeby.

„Datum spotřeby vyjadřuje dobu, do kdy je potravina zdravotně v pořádku a po tomto datu je již neprodejná. Datem minimální trvanlivosti se označuje období, kdy je potravina v nejvyšší kvalitě. Po uplynutí tohoto data je však potravina nadále zdravotně v pořádku,“ říká spolek.

Aktivisté za snižování vyhazování potravin přiznávají, že dodržování opatření proti plýtvání potravinami je náročné. Chtějí ovšem, aby k tomu lidé našli motivaci.

„Odhaduje se, že od roku 1974 se plýtvání potravinami celosvětově zvýšilo až o polovinu,“ stojí na stránkách Free Food s tím, že podle OSN se vyhazuje až třetina ze všech vyprodukovaných potravin.

Ročně se celosvětově vyhodí okolo 1,3 miliardy tun potravin, a to nehledě na to, že přibližně 870 milionů lidí na světě trpí hladem.