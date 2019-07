„Rusko je obrovský potenciál.“ Danko lituje toho, že Slovensko dost nespolupracuje s Ruskem

Danko v neděli odletěl na pracovní cestu do Moskvy, kde dnes začalo mezinárodní fórum Rozvoj parlamentarismu. Během fóra předseda Národní rady SR uvedl, že kdykoliv přijíždí do Ruska, se zármutkem vidí v zemi potenciál, který by Slovensko mohlo využívat při těsnější spolupráci.

„Rusko je obrovský potenciál. Musíme sem přijít a seznámit se s Ruskem... Je škoda, že nevyužíváme obrovského potenciálu, který existuje,“ prohlásil dnes předseda Národní rady SR.

Jak poznamenal Danko, na Slovensku v posledních letech začínají chápat, že západní sankce proti Moskvě nedávají smysl. Zopakoval, že je spokojen s obnovením ruských práv v PACE a vyjádřil důvěru, že v budoucnu budou také zrušeny evropské sankce na Rusko.

„A protože tyto sankce byly zrušeny, stejně jako v případě Rady Evropy, budou zrušeny i sankce proti Ruské federaci,“ řekl novinářům předseda Národní rady SR. „Jsem hrdý na to, že Slovenská republika, zejména její poslanci, hlasovala pro to, aby Ruská federace plně fungovala v rámci Parlamentního shromáždění Rady Evropy,“ dodal Danko.

Nicméně, ne všichni na Slovensku sdílí jeho názor. Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová nedávno prohlásila, že podporuje Evropskou unii v otázce sankcí vůči Rusku.

Vztahy Ruska se západními státy se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a kolem Krymu, který se znovu připojil k Rusku po referendu na poloostrově. Západ tenkrát obvinil Rusko ze zásahu a zavedl proti němu sankce. Moskva podnikla odvetná opatření, zahájila nahrazení importu a nejednou prohlásila, že je kontraproduktivní mluvit s ní jazykem sankcí. Rusko také nejednou prohlásilo, že není stranou konfliktu na Ukrajině a subjektem minských dohod o urovnání. V poslední době znějí v zemích EU stále hlasitěji názory ohledně nutnosti zrušení protiruských sankcí.

Andrej Danko a rusko-slovenské vztahy

Předseda Národní rady SR Andrej Danko považuje za jeden z nejdůležitějších úkolů maximální podporu rozvoje a posilování vztahů Slovenska s Ruskem, a proto je častým návštěvníkem země.

Danko se domnívá, že ekonomická diplomacie je spjata s aktivizací slovensko-ruských meziparlamentních vztahů. Proto inicioval obchodní misi slovenských podnikatelů do Ruska.

V Národní radě Slovenska působí největší mezi parlamenty členských států EU skupina přátelství s Ruskem. Zahrnuje 53 ze 150 poslanců.

Také Danko vyvrátil nedávnou nepravdivou zprávu ohledně vztahu mezi Slovenskem a Ruskem. Dříve média psala, že delegace Slovenska kvůli Ruské federaci opustila zasedání PACE. Však Danko a vedoucí slovenské delegace na zasedání PACE Ľuboš Blaha zveřejnili společné prohlášení, ve kterém zdůraznili, že většina členů slovenské delegace v pondělí na zasedání PACE hlasovala pro návrat práv delegaci Ruska, proti hlasoval pouze jeden její člen, Martin Poliačik.