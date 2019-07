Jak na Slovensku řeší problematiku romských spoluobčanů. Příklad Levic

Jak starosta v rozhovoru vysvětluje, v Levicích existují dvě lokality, kde je větší koncentrace romských občanů: jedna je nedaleko centra, druhá v deset kilometrů vzdáleném Vladislavově dvoře.

Postupné a jednoduché kroky

Ve Vladislavově dvoře je postaveno kontejnerové bydlení a komunitní centrum. Jsou tam přemístěni ti, kteří delší dobu neplatili nájemné, nebo devastovali byt. Jsou tam nejenom pod dohledem městské policie, ale také sociálních pracovníků.

„Nyní jsme z eurofondů připravili projekt, který odstartuje začátkem září. Už je tam ale třeba městský policista. Hodně si od toho slibujeme. Žijí tam desítky Romů různých věkových kategorií a chceme s těmi lidmi pracovat, ale postupnými, jednoduchými kroky. Samozřejmě, že tam chodí zodpovědný pracovník, který organizuje úpravy. Je tam vybudované kontejnerové bydlení a komunitní centrum,“ uvádí primátor.

Dodal k tomu, že s Romy pracují dvě terénní pracovnice, které k nim chodí. Ohlídají návštěvu lékaře, ošetření, očkování dětí, i s tím jim pomáhají.

Lidé to kvitují s uspokojením

Levice v současnosti realizují projekty za více než 200 000 eur, které jsou zaměřené na zlepšení životních podmínek marginalizované romské komunity. Jeden z těchto projektů je komunitní centrum v lokalitě Vladislavův dvůr.

„Finance poskytl Státní fond bydlení, ale budou tam prostory, kde se ti lidé budou moci scházet, umýt, osprchovat se, vyprat si věci. A s nimi tam budou terénní pracovníci připravovat děti do školy, pomáhat jim při různých aktivitách. Máme u nás ve městě internát, střední školy, kde jsou také romské děti, a terénní pracovníci už s nimi pracují. A lidé to kvitují s uspokojením,“ sděluje primátor.

Vy něco správného udělejte a my pak pro vás také něco uděláme

Ján Krtík v rozhovoru uvedl pozitivní příklad spolupráce s Romy, která proběhla ve Vladislavově dvoře.

„Chodil jsem tam často a viděl jsem, že děti hrály fotbal, ale kopaly do hadráku, ne do míče. A fotbal je prý baví. Tak jsem jim řekl, že když sem přijdu za dva týdny a bude tady uklizené prostranství, tak sem město dá fotbalové branky. Přišel jsem se tam pak podívat, a ono se uklízelo! Tak jsem jim tam poslal dvě plastové branky, samozřejmě ne železné, ty by určitě odevzdali do sběru, aby děti mohly hrát a aby viděly, že se nebudou jen tak něčeho dožadovat a my že jim to automaticky dáme. Prostě – vy něco správného udělejte a my pak pro vás také něco uděláme. A to byly děti. Na nich chceme stavět, a s nimi se dá snadněji komunikovat,“ řekl Krtík.

Primátor konstatuje, že problém není vyřešen, ale „zkoušíme všechny možné způsoby, jak ty lidi dotlačit k tomu, aby začali myslet jinak. Že když něco vyhodí, že to tam zůstane, a tak je dobré to sebrat“.

„Jiná cesta prostě není. Samozřejmě, že se jim chceme průběžně věnovat, nemůžeme to nechat jen tak, až se bude řešit nějaký palčivý problém,“ řekl Krtík na závěr.