Slovenská prezidentka Čaputová chce změnit Ústavu SR

Zuzana Čaputová by o revizi Ústavy Slovenské republiky chtěla zahájit veřejnou diskuzi, ale k otevření ústavy má přirozený respekt a úctu.

„Vlajkovou lodí všech změn by měla být úprava toho, aby se ústava nedala lehce měnit. Protože v porovnání s ČR máme dvojnásobný počet změn za stejné období. Ústava se u nás mění nesmírně lehce a často. Tomu by se dalo zabránit jedině ústavním způsobem,“ uvedla na toto téma slovenská prezidentka.

Respekt k ústavě

Čaputová má k ústavě velký respekt, a proto by jedním z dominantních motivů mělo být to, aby v budoucnu bylo zabráněno jejímu lehkému měnění, vysvětlila ještě prezidentka.

Slovenská prezidentka k tomu také dodala, že pokud by se ústava z tohoto důvodu otevřela, nebránila by se ani tomu, aby byly specifičtěji definovány pravomoci prezidenta Slovenské republiky. Protože právě s definováním pravomocí má podle ní Slovensko v posledních letech problém.

„To, s čím máme problém v posledním období, je interpretace pravomocí, například jmenovacích. Judikatura ústavního soudu, kterou jsem sledovala, úplně k jasnosti výkladu nepřispěla. V judikatuře jsou i protichůdná stanoviska na výklad jednotlivých pravomocí,“ postěžovala si prezidentka.

Zároveň Čaputová uvedla, že rozšiřování pravomocí prezidenta nepovažuje za potřebné.

Zefektivnění práva veta

Zuzana Čaputová by si například dokázala představit, aby v některých oblastech bylo zefektivněno právo veta, ale zároveň dodává, že se musí vzít v potaz, že Slovensko je parlamentní demokracie, nikoliv prezidentská republika. Prezidentka si také dokáže představit, že revize ústavy by mohla být součástí její agendy.

„Je to velmi pravděpodobné. Mám za sebou první schůzku se zástupci našeho justičního stavu nebo právnických profesí, zatím to mělo velký zájem,“ uvedla.

Na závěr tohoto tématu dodala, že je to citlivá věc, protože otevření ústavy může mít vždy negativní i pozitivní směr.

„Otevření ústavy je vždy velká výzva, může se to posunout jak negativním, tak i pozitivním směrem. Ale pokud by se to podařilo, já ze své strany mohu jen moderovat odbornou debatu o tom, které věci ještě z hlediska interpretace potřebujeme vyjasnit a jaké tam dostat instituty, které by zabránily lehké změně ústavy, mohlo by to být zajímavé,“ dodala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Zahraniční cesty Zuzany Čaputové

Zuzana Čaputová se při zahraniční cestě do Bruselu na konci června setkala s belgickým králem Filipem, sešla se i s předsedou Evropské komise Junckerem a slovenskými diplomaty při NATO a EU, včetně Maroše Šefčoviče, kterého porazila ve druhém kole prezidentských voleb.

Jednalo se o druhou zahraniční cestu úřadující prezidentky Slovenska. Její první zahraniční cesta vedla do České republiky, kde se setkala i s českým prezidentem Milošem Zemanem a zástupci obou komor českého parlamentu.