„Bez socialismu a Ruska by si nebyl ničím.“ Blaha se brání obvinění, že je ostuda Slovenska

Bývalý europoslanec a poslanec NR SR a exministr zahraničních věcí SR Eduard Kukan v rozhovoru pro Aktuality.sk mluví o ostudě, kterou prý v Bruselu dělá dočasný poslanec NR SR Ľuboš Blaha.

„Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti, ano, Blaha dělá ostudu Slovensku. Byl v Evropském parlamentu, když jsme měli předsedat a ukázal tam svou rétoriku z padesátých let. Někteří evropští poslanci se mě ptali, co jsme to proboha do Bruselu poslali, protože mluvil o třídním boji, o vykořisťování člověka člověkem a podobně," řekl Eduard Kukan.

Ľuboš Blaha komentoval vyjádření Kukana na sociálně síti. „Ten pocit, když vás soudruh Kukan obviňuje z toho, že mluvíte v Bruselu o. Propána, však Kukan půlku života bez reptání sloužil bolševikům, byl hrdým členem KSČ , třídní boj a vykořisťování patřily k jeho základní ideologické výbavě jako oddaného marxistu-leninistu a v diplomacii dělal kariéru jako svědomitý soudruh, estébák a aparátčík. A najednou v roce 1989, jakoby uťal, soudruh převlékl kabát."

„Bez socialismu a Ruska by si nebyl ničím, Eduško,“ dodal.

Poslanec NR SR zdůrazňuje, že Kukana doslova stvořili komunisté a připomíná, že kolegové, že kdyby nebylo socialismu, tak by celý život otročil jako závozník v nějaké továrně. „Jen díky tomu, že komunisté pomáhali dělnickým a chudým rodinám, dostali se lidé jako Kukan na nejvyšší státní posty, do diplomacie, do strany. A tam poctivě sloužili. Je doslova svinstvo, že tito lidé dnes nadávají na socialismus.“

Blaha připomíná svému kolegovi, že získal vzdělání v Moskvě, dostal vše od KSČ, ale dnes nadává na komunisty.

„Já jen, že já jsem ten tvůj socialismus nebudoval - to ty! Tak si odpusť to melodrama a řekni svým milovaným kolegům v Bruselu, že nejen Blaha, ale i ty jsi kdysi s láskou hovořil o třídním boji a vykořisťování. Rozdíl je v tom, že ty jsi to říkal proto, aby sis kariérně pomohl - bylo to v módě, bylo to užitečné. A já to říkám v době, kdy jsem kvůli tomu terčem útoků a nenávisti - protože na rozdíl od tebe věřím ve spravedlnost a ne na převlékání kabátů."

Čaputová chce slovenskou společnost rozeštvávat

Blaha docela často kritizuje pronatovskévské a americké směry Slovenska. V poslední době poslanec věnoval pozornost nově zvolené prezidentce Zuzaně Čaputové. V červenci se konala její inaugurace, ale Blaha odmítl oficiální pozvánku na slavnostní večer. Poslanec se obává, že Čaputová bude spíš protislovenskou prezidentkou a tím pádem nebude hájit zájmy Slovenska, ale někoho úplně jiného. Odůvodnil to následovně:

„Zaprvé mě vyrušuje propojení paní Čaputové na stranu Progresivní Slovensko, kterou financují vlastníci firmy Eset," zdůraznil politik. Dodal, že tato společnost má sídlo v USA a je podezřelá z napojení na americké tajné služby.

Kromě toho Blahu také znepokojuje skutečnost, že zvolená prezidentka nedávno od americké liberální nadace dostala na účet 175 tisíc dolarů. Rušivým elementem je pro něj i to, že během kampaně spolupracovala s agenturou Shaviv, která se měla podílet na státním převratu v Černé Hoře a spolupracovala s krajně pravicovou rakouskou stranou Svobodných.

Druhá část proslovu se týkala už týmu Čaputové. Nejsilnější reakce politika byla způsobená výběrem Eleny Kriglerové Gallové jako poradkyně pro záležitosti migrace. Řekl, že je archislůničkařkou: „Chtěla přivést na Slovensko tisíce migrantů, což je v rozporu s názorem většiny Slováků. A tohle bude obhajovat paní Čaputová. Jsou signálem toho, že paní Čaputová nechce smiřovat slovenskou společnost, ale chce ji rozeštvávat.“