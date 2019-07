Vyšetřování vraždy novináře Kuciaka se komplikuje. Přiznání údajného vraha vůbec nesedí

K vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka se v dubnu slovenské policii přiznal Miroslav Marček – bratranec bývalého policisty Tomáše Szabó. Bývalý profesionální voják Marček původně figuroval v případu vraždy snoubenců jen jako šofér a za střelce byl označován Tomáš Szabó, a to dle předešlých informací zakládajících se na výpovědi Zoltána Andruskó.

Když policie vzala Marčeka na místo vraždy, do domu, ukazoval kriminalistům, jak mladou dvojici zastřelil, ale také to, kde se na zahradě dvě hodiny skrýval. Podle informací uvedených v médiích měl Marček uvést, že do domu nevkročil, ale pouze zaklepal na dveře. Když mu otevřel Kuciak, zastřelil jej.

© AFP 2019 / Vladimir Simicek Údajný vrah slovenského novináře Jána Kuciaka - Tomáš Szabó

Tvrzení Marčeka se však neshoduje s výsledky dosavadního vyšetřování. Kuciak byl nalezen na schodech, které vedou z přízemí do sklepa a jsou od vchodu vzdálené několik metrů. „Musel by se nějak skácet a spadnout po schodech dolů, což se nezdá příliš reálné. Až dosud jsme se domnívali, že vrah vešel do domu a Janka zastihl právě na schodech, když šel ze sklepa, a zastřelil ho z bezprostřední blízkosti dvěma ranami do hrudi,“ říká matka zavražděné dívky Zlatica Kušnírová.

Marček kriminalistům rovněž tvrdí, že mladého novináře střelil jednou ranou do srdce a druhou pak namířil na hlavu, jenže podle výsledků pitvy byl Kuciak zavražděn dvěma ranami do srdce. Sám Marček neví, jak se může počet a místo zásahu lišit, jelikož si je jistý tím, že tam, „kam mířil, tam trefil“.

„Nyní bude nutné všechny nejasnosti objasnit, aby nebylo pochyb, kdo z dvojice je střelec a kdo řidič. Policie proto nechá vypracovat další znalecké posudky,“ řekl zdroj blízký vyšetřování.

Policisté se tak domnívají, že se Marček snaží vyšetřování zmást, aby následně u soudu nebylo možné dokázat, kdo z této dvojice střílel. Pokud se to obžalovaným podaří, pak by mohli dostat snížený trest kupříkladu dvacet let s možností propuštění po třech čtvrtinách trest, a to místo trestu 25 let až doživotního vězení za vraždu bez přiznání.

Vražda novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové

Na Slovensku byl dne 21. února 2018 zavražděn investigativní reportér Ján Kuciak, který pracoval pro online zpravodajský portál Aktuality.sk, a také jeho partnerka. Zločin byl spáchán v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy v bytě 27letého novináře, který se zabýval hlavně podezřeními z daňových podvodů. Tyto případy se týkaly i lidí, kteří byli blízcí nejsilnější vládní straně Směr premiéra Roberta Fica.

Slovenský policejní prezident Tibor Gašpar prohlásil, že motiv dvojnásobné vraždy zřejmě souvisí s Kuciakovou novinářskou prací. Případ policie vyšetřuje jako úkladnou vraždu.

Ján Kuciak se ve svém posledním materiálu věnoval aféře kolem slovenského podnikatele Mariána Kočnera, který byl dle médií spojován s daňovými a bankovními záležitostmi. Pak mu začaly chodit výhrůžky a v roce 2017 se musel obrátit i na policii. Na podnikatele Kočnera podal Kuciak v září roku 2017 trestní oznámení.

Policie následně obvinila také Alenu Zsuzsovou, která si měla smrt novináře údajně objednat u podnikatele Zoltána Andruskó. Později, v březnu roku 2019, policie z objednávání vraždy obvinila i Mariána Kočnera.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové vyvolala na Slovensku největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989 a zároveň politickou krizi. V reakci na protesty rezignoval premiér Robert Fico nebo ministr vnitra Robert Kaliňák či prezident policejního sboru Tibor Gašpar.