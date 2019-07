HS: Zahraniční politika v podání progresivců? Rozpad V4, vyostření s RF, poklonkování před Bruselem a „migranti vítejte“

Slovenský portál Hlavné správy informoval o tom, že se dnešní stará i nová opozice pomalu ale jistě dere k moci. Ve svém příspěvku se tak zaměřil i na to, jak bude vypadat zahraniční politika.

Na portálu se uvádí, že z různých průzkumů veřejného mínění institutu Globsec vyplývá, že si drtivá většina Slováků nepřeje žádné západní či východní geopolitické ukotvení, ale geopoliticky se cítí „někde uprostřed“.

Podivná volba

Znamená to tedy, že chtějí mít vyvážené vztahy jak se Západem, tak s Východem. Z jednoho průzkumu dokonce vyplynulo, že Slováci považují za větší hrozbunež Rusko a za nejoblíbenějšího zahraničního politika označili ruského prezidenta Vladimira Putina. Stejně tak průzkumy ukázaly, že se naši sousedé nejvíce ztotožňují se skupinou států V4.

Právě proto je podivuhodné, že dle průzkumů veřejného mínění se Slováci chystají volit opoziční strany Progresivní Slovensko / Spolu, SaS, OĽaNO, KDH nebo Kiskovu stranu Za lidi. Ty totiž vyznávají zcela opačné geopolitické ukotvení a po příštích parlamentních volbách plánují vytvořit společnou koalici.

"Rusko je obrovský potenciál." Danko lituje toho, že Slovensko dost nespolupracuje s Ruskem https://t.co/ALRIUXDk70 pic.twitter.com/MNOIcxdTJy — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 2. července 2019

​Na portálu se uvádí, že i když si lidé mohou o současné vládě v čele se Směrem-SD myslet cokoliv, je zapotřebí uznat, že se alespoň snaží (i když někdy poněkud dvoutvárně a chaoticky) budovat dobré vztahy a spolupráci na všechny světové strany.

„To, co by nastalo po uchopení vlády dnešních opozičních politických stran v čele s progresivci, by totiž byla hotová geopolitická katastrofa,“ stojí v článku.

Štvanice proti Rusku

Dle portálu by se spolupráce a vztahy s Ruskem zhoršily na bod mrazu, podobně jako tomu bylo za Dzurindovy vlády. Z úst dnešní opozice totiž můžeme neustále slyšet kritiku Ruska.

Názorným příkladem bylo hysterické „tlachání“ opozice, když Slovenská národní strana odmítla v parlamentu schválit strategický dokument, v němž se o Ruské federaci hovoří jako o hrozbě pro Slovensko.

Rusko a Česká republika se dohodly na zachování rozsahu letecké dopravy a pokračování jednáníhttps://t.co/1wt5S2hCtQ pic.twitter.com/6i5ykW79pN — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 4. července 2019

​Opozice rovněž kritizuje Andreje Danka za jeho návštěvy v Rusku. Vzpomeňme také to, jak se opozice předháněla v tom, kdo nejvíce zakřičí, aby Slovensko po vymyšlené kauze Skripalovi vyhostilo ruské diplomaty.

Rozpad V4

Z posledních událostí lze také zmínit kauzu politika Martina Poliačika z Progresivního Slovenska, který jako člen slovenské delegace jako jediný odmítl hlasovat za navrácení hlasovacích práv Rusku v Radě Evropy . Místo toho tak své zemi udělal mezinárodní ostudu, když se přidal k rusofobům z Ukrajiny a pobaltských zemí a podepsal tak štvavé prohlášení proti Rusku.

Opoziční politici nešetří kritikou ani vůči partnerům ve Visegrádské skupině. Orbána označují za diktátora a kritizují i vládu v Polsku za údajně nedemokratické reformy v soudnictví.

Gazprom v první polovině roku snížil vývoz plynu do EU, dodávky do Česka a Slovenska ale rostou https://t.co/yIaa81VFnG pic.twitter.com/DF7aFVxJXj — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 2. července 2019

​Pokud bude dnešní opozice po parlamentních volbách vládnout, pak je velmi pravděpodobné, že se V4 rozpadne, respektive se změní na V3, jejíž součástí již samozřejmě nebude Slovensko.

Poklonkování se Bruselu a Washingtonu

Uvádí se také, že by se Slovensko pod vedením dnešní opozice zřejmě stalo kolonií Západu. Jejich fanatické podbízení sea USA je totiž do oči bijící.

Prakticky nemluví o ničem jiném než jen o „proevropském a proatlantickom směřování“ země. A taková situace prý připomíná časy minulé, když tehdejší svazáci deklarovali poslušnost tehdejšímu Sovětskému svazu.

Migranti, vítejte!

V neposlední řadě přišla řeč také na migranty. Všechny opoziční strany, snad s výjimkou SaS, nemají s jejich přijímáním problém. Lídr strany Za lidi, Andrej Kiska, dokonce hlásá, že by Slovensko mělo přijmout tisíce imigrantů. Podobně je na tom i strana Progresivní Slovensko. Strany KDH a OĽaNO jsou v této otázce spíše neutrální, ale nikdy se proti přijímání imigrantů rázně nevyhranily.

"Nedovolím ponížit slovenský jazyk". Danko okomentoval návrh zákona opozičních poslanců https://t.co/hcq7kCwtou pic.twitter.com/V7lPHpQNN1 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 30. června 2019

​Je tedy více než zřejmé, že geopolitické směřování potenciální budoucí koalice, která bude SR vládnout, je v naprostém rozporu s míněním většiny lidí žijících na Slovensku. To může být způsobeno tím, že obyčejní lidé často ani nemají přehled o tom, jakou zahraniční politiku prosazuje politická strana, kterou se chystají volit. Je proto třeba, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, aby si dobře promysleli, zda jim vhodí svůj hlas, nebo se budou raději poohlížet po jiné alternativě.