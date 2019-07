Blaha se obul do TV JOJ: Bez Rudé armády by Evropa už neexistovala, vy tupci. SR už má hloupé propagandy plné zuby

Na začátku července navštívil předseda Výboru Národní rady (NR) SR pro evropské záležitosti Ľuboš Blaha spolu s delegací slovenských politiků a podnikatelů Rusko. Zúčastnili se tak společného tatarsko-slovenského podnikatelského fóra v Kazani a mezinárodního fóra Rozvoj parlamentarismu v Moskvě. Kromě toho se na dané pracovní cestě Ľuboš Blaha spolu s poslanci Peterem Marčekem, Ľubomírem Petrákem a poslankyní Martinou Šimkovičovou sešli se šéfem slovenské „pobočky“ motorkářského klubu Noční vlci Jozefom Hambálkem. Setkali se ale také s prezidentem celé organizace – Alexandrem „Chirurgem“ Zaldostanovem.

I když Blahova oficiální návštěva Ruska již před několika dny skončila, ve slovenských médiích se stále objevuje kritika jeho setkání. Poslanec Ľuboš Blaha tak tentokrát na své stránce na sociální sítí Facebook upozornil na vlnu nenávisti, kterou vůči němu spustila televizní stanice TV JOJ ve večerních zprávách.

Našel se třídní nepřítel, kterého je třeba zničit

Politik ironicky popsal obraz idylického dne s rodinkou a dětičkami, který narušují zprávy o tom, „jak je Blaha zlý“ a že „se setkal s motorkářským gangem“.

„Kavárenský divák v němém úžasu otevírá ústa nad touto neslýchanou drzostí předsedy eurovýboru Blahy. Ach, on se setkal se samotným ďáblem. Káva se mu zadrhne v krku a liberál se před televizí zuřivě rozkašle,“ píše Blaha.

Dále poslanec odkazuje na výroky politika ze SaS Martina Kluse, podle kterého si Blaha spletl světové strany, a na výroky předsedy hnutí Sme rodina Borise Kollára. Ten řekl: „Myslím, že je nesmysl navštívit nějaké americké „fejky“ v Rusku. Setkávat se s motorkářskými gangy a tvářit se, že je to oficiální přijetí a oficiální delegace.“

„Do toho varuje aparátčik Klus, že si Blaha popletl světové strany. Samo sebou, existuje přece jen jedna světová strana, a to Západ, ach, náš milovaný Západ,“ píše Blaha.

Poslanec dále upozorňuje na jednostranný a radikální pohled na celkovou situaci: „TV JOJ splnila domácí úkol. Dala možnost promluvit třem opozičním pravicovým politikům, aby si kopli do Blahy za to, že chce mít dobré vztahy s Ruskem. A setkává se s lidmi, kteří si s úctou připomínají vítězství Rudé armády nad fašismem. A to je prý neevropské.“

Bez Rudé armády by Evropa pravděpodobně už ani neexistovala

Blaha ve svém příspěvku také porovnává, co je podle názoru jeho kritiků považováno za evropské a neevropské.

„Evropské“ je vést války, zbrojit, nenávidět Rusko, milovat trh a nechat bohatnout banky a korporace. A „neevropské“ je volat po sociální spravedlnosti, míru, vlastenectví, sociálním státě a ochraně rodiny. No, výborně. To jsme to dopracovali,“ reaguje politik.

Poslanec navíc ve všem vidí jistou neprofesionalitu žurnalistiky: „Televize si tu hejtují poslance za to, že mají jiný názor. A respektují ruský národ. Ale proč by dávali prostor k vyjádření – mnohem profesionálnější je, koneckonců, dát prostor jen třem opozičním rusofonním politikům, ale stejně tak i našemu milovanému demokratickému Západu, že?“ ptá se Blaha.

Obecně pak považuje celou tuto situaci za reklamu pro jeho osobu a TV JOJ za to děkuje.

Po příspěvkem politika se hned nahromadilo několik podpůrných a souhlasných komentářů.

„Nedívám se na televizní zprávy, ale je dobře, že Vám udělali takovou reklamu, protože ne všichni máme místo mozku jinou masu než pan Klus. Děkuji, děláte to dobře, pokračujte, vaše příspěvky si ráda přečtu,“ píše jedna komentující.

„Nám starším to mohou říkat kolik chtějí, my víme, jaká je pravda. Jen je velké nebezpečí, že mladým takto vymývají mozky a oni tomu věří! A o to jim jde. Komentář výborný, jako ostatně vždy, ale doba začíná být velmi, velmi nebezpečná. Dávejte na sebe pozor, prosím,“ uvádí se v dalším komentáři,

„Super napsáno, pane Blaho. :) Není třeba se bát takových „demokratů“. Klusova nenávist k Rusku a přihlouplé vyjádření jsou pro smích,“ píše další komentující.

Ľuboš Blaha a slovensko-ruské vztahy

Ľuboš Blaha vyvrátil nedávnou nepravdivou zprávu ohledně vztahů mezi Slovenskem a Ruskem. Dříve média psala, že delegace Slovenska kvůli Ruské federaci opustila zasedání PACE. Jako vedoucí slovenské delegace na zasedání PACE Ľuboš Blaha spolu s předsedou parlamentu Slovenska Andrejem Danken zveřejnili společné prohlášení, ve kterém zdůraznili, že většina členů slovenské delegace na zasedání PACE hlasovala pro návrat práv delegaci z Ruska, přičemž proti hlasoval pouze jeden její člen, a to Martin Poliačik.

V Národní radě Slovenska působí skupina přátelství s Ruskem, která je největší mezi parlamenty členských států EU. Zahrnuje 53 ze 150 poslanců.