„To, co udělal Kiska, charakterní člověk nikdy neudělá.“ Matovič ve svých letácích zaútočil na bývalého prezidenta

Lídr politické strany OĽaNO Igor Matovič rozeslal do schránek Slováků, zejména na východě země, oznámení o neférovém přístupu bývalého prezidenta SR Andreje Kisky. Šlo především o přestup bývalé poslankyně za stranu OĽaNO Veroniky Remišové do nové Kiskovy strany Za lidi.

Podle Matoviče bývalý prezident nepoctivě lákal do jeho nové strany lidi z konkurenčních politických subjektů.

„Nikdy jsem neoslovil ani jednoho zaměstnance konkurence, protože by mi to připadalo velmi nefér. A mohl jsem, byl to nejsnazší způsob, jak konkurenci ublížit. To ale charakterní člověk nikdy neudělá,“ napsal lídr OĽaNO.

Dodal, že Kiska dlouhodobě lákal Remišovou, která v červnu oznámila, že opouští hnutí Matoviče. „Na jedné straně všude do médií opakovaně hovoří jak mu velmi záleží na spolupráci s našim protikorupčním hnutím, ale ve skutečnosti mimo kamery dělá pravý opak a dělá vše proto, aby našemu hnutí ublížil,“ napsal Matovič.

„Více než dva roky říkám, že Slovensko v příštích volbách potřebuje takový kvazi projekt SDK II. Zatím mám takový pocit, jako kdyby někomu vyhovoval současný stav, aby co nejvíce stran vypadlo nějak z parlamentu,“ dodal pro TV JOJ v reakci na to, že jeho strana v posledních průzkumech padá až ke hranici volitelnosti.

Veronika Remišová dříve prohlásila, že vstupuje do nové Kiskovy strany. V rozhovoru pro SME politička uvedla, že ji Kiska přesvědčil svou osobností i kvalitním týmem lidí.

„Čeká nás tvrdá práce, volební kampaň, budou se sbírat podpisy v regionech,“ dodala.

Dříve Kiska prozradil, že chce středovou stranu, která nebude orientována konzervativně ani liberálně. „Potřebujeme dostat do politiky schopné lidi. Potřebujeme vrátit Slovensko zpět lidem,” okomentoval vznik své strany.