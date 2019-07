„Se sportem to nemá nic společného.“ Během noční rvačky v ulicích Bratislavy policie zadržela 107 lidí - video

„Odsuzuji takové chování, které nemá se sportem nic společného, a jsem toho názoru, že nemá ani místo v civilizované společnosti,“ řekla slovenská ministryně.

Policejní mluvčí Lucie Mihalíková uvedla, že při včerejším fotbalovém zápase, který proběhl před večerní rvačkou, k žádným incidentům nedošlo.

„V průběhu včerejšího dne byli bratislavští policisté uvedeni do služby k zajištění bezpečnostních opatření při fotbalovém zápasu mezi mužstvy ŠK Slovan - FC Sutjeska Nikšić. Průběh tohoto zápasu se obešel bez narušení veřejného pořádku, přestože podle operativních informací policie se tohoto zápasu měli zúčastnit rizikoví fanoušci polských mužstev a Ajaxu Amsterdam s cílem narušení veřejného pořádku a vyvolání konfliktu s fanoušky Slovanu Bratislava," informovala Mihalíková.

To se ale nedá říct o střetu fanoušků v ulicích Bratislavy. Během pár minut začali fotbaloví „fanoušci“ rozbíjet všechno, co jim přišlo pod ruce. Svědci hovoří o brutální bitvě. „Nejprve jsme slyšeli křik, nějaké rány a pak jsme viděli velkou skupinu lidí v kuklách se zahalenou tváří, jak běžela našim směrem. Všichni rychle utíkali dovnitř, někteří si nestihli ani vzít věci,“ uvedla Novinkám.sk svědkyně události.

„Část ulice je zdemolovaná, místo je opáskované, jsou zde policejní těžkooděnci i se psy,“ přiblížil po události jeden z Bratislavanů. Na ulici kromě policie zasahovali i hasiči a záchranáři. „Řada lidí je zraněných,“ doplnil svědek události.

Do centra města byli vysláni policisté, těžkooděnci i záchranné služby. „Více než 100 zasahujících policistů, kteří byli uvedeni do zvýšeného výkonu služby mimo bezpečnostních opatření na stadionu, udělali vše proto, aby byl veřejný pořádek co možná nejrychleji obnoven,“ uvedla Mihalíková.

Podle svědků se měli poprat fanoušci klubů Ajaxu Amsterdam a Cracovie Krakow s fanoušky bulharské Levski Sofia.