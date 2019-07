Slovensko se po parlamentních volbách dostane do patové situace. Nevyloučil to Šéf Směru Robert Fico

Předseda strany Směr a expremiér Robert Fico si myslí, že se Slovensko po parlamentních volbách v roce 2020 dostane do patové situace. Nevylučuje ani opakované hlasování.

Promluvil o tom na tiskové konferenci v Kostolných Kračanech. S takovou informací přichází zpravodajský portál pravda.sk.

„Pokud si pan Kiska a jemu podobní myslí, že jakýmkoli způsobem sestaví vládu, tak se mýlí,“ uvedl Fico.

Politik zase zdůraznil, že Směr má ambici vyhrát nejbližší parlamentní volby. Jeho koaliční partner Most-Híd bude mít podle Fica problém dostat se do parlamentu. V případě SNS si Fico myslí, že se do sněmovny dostane.

Lídr Směru se tradičně neudržel kritiky opozice.

„Když se dívám na to, v jaké situaci je dnes opozice, tak mi je smutno. Protože to, co dnes předvádějí, je nepřijatelné,“ neskrýval svůj postoj slovenský expremiér.

Podle jeho slov Fico neví, jak bude vypadat slovenská politika v budoucnosti. Zároveň předseda Směru poukázal i na nově vznikající strany a jejich financování.

Na začátku letošního června média informovala o potvrzení Fica, že chce dotáhnout stranu do parlamentních voleb v pozici předsedy a pak se ukáže, co bude dál. Slovenský politik při tom nevidí žádný důvod k jakýmkoli personálním změnám.

„Můj cíl je jasný, dovést stranu Směr k parlamentním volbám v roce 2020. Chci tam stranu dovést jako předseda. Směr je stále a věřím, že bude velmi silnou politickou stranou,“ prohlásil Fico.

Předseda Směru navíc dodal, že nechce dopadnout jako česká sociální demokracie, která ve volbách pohořela i přesto, že se Česku rekordně dařilo.

„Musíme ve Směru mluvit o tom, zda to, co děláme, tedy silné sociální programy, stačí,“ zdůraznil šéf Směru.

Předtím se v médiích objevily informace, že Robert Fico odcestoval do Izraele z důvodu léčby svého srdce. Uvedlo to několik zdrojů jak na Slovensku, tak v Izraeli. Slovenský zdroj informoval, že bývalý slovenský premiér odletěl do zahraničí, aby tam mohl léčit své zdravotní problémy. Navíc izraelský zdroj dodal, že byl o situaci informován také izraelský premiér.

Fico měl problémy se srdcem dlouhodobě. V dubnu 2016 podstoupil operaci srdce. Chirurgický zákrok provedli specialisté v Národním ústavu srdečních a cévních chorob v Bratislavě. Podle nepotvrzených informací mu tehdy zavedli trojitý bypass. O jeho zdravotních problémech se od té doby psalo vícekrát, naposledy v březnu tohoto roku. Strana však tehdy informace o hospitalizaci předsedy nekomentovala.

Podle existujících informací by termín konání parlamentních voleb na Slovensku mohl být stanoven na 29. února 2020.