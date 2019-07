Společnost Volkswagen Slovakia požaduje, aby propuštění pracovníci vrátili chybně vyplacené odměny

Vedení bratislavské automobilky Volkswagen kontaktovalo pracovníky, kteří byli na začátku letošního roku propuštěni, aby společnosti vrátili část odměn, které jim byly chybně vyplaceny kvůli počítačové chybě v softwaru. Uvedla to mluvčí zpravodajské agentury Lucia Kovarovič-Makajova.

Uvádí se, že na konci roku 2018 pracovalo v dané společnosti celkem 14,8 tisíc lidí. Podle rozvojového plánu však 3 000 z nich obdrželo oznámení o propuštění. Zároveň jim byly vyplaceny finanční odměny.

Chyba v softwaru

Výrobce automobilů svou chybu přiznal a zdůvodnil ji jako softwarovou chybu.

„V souvislosti s počítačovou chybou vyplatila společnost Volkswagen Slovakia svým zaměstnancům (včetně těch bývalých) částku, která převyšovala sumu stanovenou na základě hospodářských výsledků v roce 2018. Za vzniklou situaci se moc omlouváme,“ uvedla Kovarovič-Makajova.

Vrácení peněz?

Věc se týká jak současných, tak i bývalých zaměstnanců podniku. Těm stávajícím pracovníkům společnost odečte rozdíl z odměn za letošní rok. Avšak zaměstnance, kteří v automobilce již nepracují, společnost požádala, aby danou částku vrátili.

Potvrzuje to i jeden z rozhořčených bývalých zaměstnanců podniku, po němž společnost požaduje vrácení částky 118,09 eur (asi 3016 Kč).

„Přišel mi dopis od Volkswagenu, abych vrátil část odměny, i když tam už nepracuji,“ uvedl bývalý zaměstnanec.

A co na to odborníci?

A tento bývalý zaměstnanec rozhodně není sám. Příbuzný jednoho z propuštěných zaměstnanců podniku, který zastával pozici střední kvalifikace, uvedl, že by měl dotyčný společnosti na účet vrátit asi 140 eur. Nicméně, zatím není známo, jaké právní úkony společnost podnikne v případě, že bývalí zaměstnanci, kterým byly chybně vyplaceny peněžní odměny, tyto peníze společnosti nevrátí.

Propuštění celkem tří tisíc pracovníků bratislavské společnosti Volkswagen Slovakia způsobilo šok v Slovenské republice, která je světovým lídrem ve výrobě automobilů na obyvatele (asi 200 vozů na 1000 obyvatel).

K věci se vyjádřil také finanční analytik Martin Reguli. Ten se domnívá, že je vše spíše na dobré vůli bývalých zaměstnanců, zda tuto vyplacenou částku vrátí.

„Nedovedu si představit, jak by Volkswagen postupoval, pokud bývalý zaměstnanec tuto částku nezaplatí, a zda by se pouštěl do právního sporu, když se jednalo o chybu z jejich strany,“ řekl k věci.

Slovensko a automobilový průmysl

Podle informací činí příspěvek daného průmyslu do HDP Slovenska asi 12 %. Dříve se předpokládalo, že tyto ukazatele budou i nadále růst. Nicméně, místní odborníci se domnívají, že konkurence ze strany jihoevropských zemí s levnější pracovní sílou (jako je např. Bulharsko, Rumunsko a Turecko), stejně jako postupný přechod na výrobu elektrických vozidel a současná globální nejistota v obchodní a ekonomické sféře, začala vážně zpomalovat další rozvoj automobilového průmyslu na Slovensku.