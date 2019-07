Slovenská prokuratura nadále vyšetřuje údajné Ficovo vydírání Kisky. „Blbost,“ tvrdí expremiér

Mluvčí prokuratury Matej Izakovič zpravodajskému portálu JOJ noviny.sk potvrdil, že se jednotlivé procesní strany již seznámily se spisy. Zástupce bývalého prezidenta Andreje Kisky ale navrhl nové doplnění důkazů. Vyšetřovatel mu vyhověl.

„Ve věci se uskutečnilo závěrečné prostudování spisu jednotlivými procesními stranami, přičemž zmocněnec poškozeného při prostudování vznesl nové návrhy na doplnění dokazování, kterým vyšetřovatel vyhověl. Ty bude nutné ještě provést,“ řekl Izakovič.

Kauzu vydírání odstartovala volba ústavních soudců. Mezi uchazeči byl i bývalý premiér a současný předseda strany Směr Robert Fico. Kiska tvrdí, že mu Fico vyhrožoval tím, že pokud ho nejmenuje předsedou Ústavního soudu SR, pak bude pokračovat v boji proti jeho osobě.

Brzy na to byl podle bývalého prezidenta účelově obviněn jednatel Kiskovy rodinné firmy KTAG. Andrej Kiska v tomto případě podal výpověď Národní kriminální agentuře již v březnu tohoto roku, kdy ještě zastával funkci prezidenta. Podle něj bylo stíhání pomstou Fica za to, že ho odmítl jmenovat předsedou Ústavního soudu.

Fico setkání s Kiskou, kterého se účastnil i jeho mluvčí a premiér Peter Pellegrini, označil za normální rozhovor o politickém dění v zemi. Kiska však tvrdí, že mu později volal místopředseda parlamentu a šéf koaliční strany Most-Híd Béla Bugár, který mu měl předat Ficovu výhružku.

„Měl mi nechat vzkaz, že buď ho jmenuji předsedou Ústavního soudu, nebo bude boj proti mé osobě pokračovat,“ tvrdí Kiska.

Sám Fico však jakékoli vydírání odmítá a celou kauzu označil za blbost.

Vyšetřování Kiskovy firmy

Kiskův právní zástupce Daniel Lipšic tvrdí, že policie obvinila jednatele Kiskovy rodinné firmy KTAG den poté, co se Fico vzdal kandidatury na ústavního soudce. Firma si údajně měla účtovat výdaje za Kiskovu propagaci před prezidentskými volbami v roce 2014 do svých nákladů. Kiska vyjádřil obavy, že po skončení svého mandátu bude obviněn i on sám. Může mu hrozit sedm až dvanáct let odnětí svobody.

Dříve než se Kiska ujal prezidentského úřadu, byl rovněž jednatelem firmy KTAG. Pochybením KTAG se v minulosti zabývala policie, která však vyšetřování ukončila, neboť firma po zahájení vyšetřování zaplatila daň dodatečně, což slovenský trestní zákoník umožňuje.

Obnovit vyšetřování daňového deliktu KTAG policii v roce 2017 nařídila prokuratura a policie v únoru obvinila jednatele KTAG Eduarda Kučkovského.