Na východu Slovenska skupina Romův vtrhla do domu a drsně zbila místního poslance

V obci Brzotín v Košickém kraji došlo k brutálnímu útoku na místního poslance na jeho pozemku. Přes 15 Romů vtrhlo do jeho domu a baseballovými pálkami a dlaždicemi ho surově zbili. Muž byl odvezen do nemocnice v Košicích, policie zahájila vyšetřování incidentu a pachatele hledá.

Podle informací slovenských médií přes 15 romských útočníků napadlo 44letého obecního poslance Szilárda Szabóa přímo před očima jeho manželky a tchyně. V té době byly v domě také dvě nezletilé děti. Szabóa po surovém útoku utrpěl těžké poranění hlavy.

„Muž utrpěl těžká poranění hlavy. Byl při vědomí, ale dezorientovaný. Komunikoval s posádkou,“ informovala Catherine Načiniaková, mluvčí společnosti Falck Group.

Tchyně zraněného poslance celou situaci novinářům popsala: „Na dvůr vešli s řevem a křikem. Když jsem viděla, že jdou nahoru po schodech ke dveřím domu, rychle jsem zamkla dveře. Báli jsme se, měli jsme tu i vnoučata. Hned jsem volala sanitku.“

Nad bezprecedentním útokem na obecního poslance si láme hlavu i starosta Brzotínu Tibor Garay. „Je to pro nás záhada, neumíme si to dát s ničím do souvislosti. Pan poslanec je bezkonfliktní povahy,“ vysvětlil s tím, že svolává mimořádné zastupitelstvo.

Příčinu útoku vyšetřuje policie. Není jasné, zda šlo o útok související s výkonem lokální politické funkce nebo o osobní pomstu. Jak uvádí deník Nový Čas, Szabó pracuje jako lesní inženýr v nedaleké obci Betliari.

Policie k útoku uvedla, že v této souvislosti zahájila trestní stíhání pro trestné činy porušování domovní svobody a ublížení na zdraví spáchaných formou spolupachatelství. Policisté zatím zadrželi pět podezřelých mužů, kteří měli být hlavními útočníky. Všichni byli umístěni do cel policejního zajištění.

Televize Joj uvádí, že na místě panuje strach a napjatá atmosféra. „Situace je vážná. Lidé se bojí vycházet ze svých domovů,“ informuje TV Joj.

„Určitě padnou nějaké návrhy, aby se zabránilo dalším nepříjemnostem, které by se mohly v obci stát,“ řekl starosta.

K podobnému incidentu došlo v dubnu letošního roku v České republice. V obci Dvorce na Bruntálsku dvanáct Romů zbilo podnikatele Martina Teplíka. Incident vyvolal silné vášně, došlo k demonstracím místního obyvatelstva před domem Romů. Rodina ze vsi ze strachu z odvety utekla. Případ velmi rozčílil poslance Radima Fialu (za SPD), který se k cele situaci ostře vyjádřil.

„Pseudohumanismus současné doby, kdy bývá často chráněn agresor, odmítáme. Chráněni musí být slušní lidé, nikoli grázlové!“ uzavírá věc Radim Fiala.