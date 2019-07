Chmelár: V době, kdy se proti sobě formují dva silné až hystericky nesmiřitelné bloky, potřebujeme třetí sílu

Slovenský politický analytik a vysokoškolský pedagog Eduard Chmelár (SMĚR) považuje za nepřijatelné to, že noví lídři slovenské opozice se chovají groteskně a je z nich cítit svazácká mentalita. Popisuje chování tak, že politici mají velmi přesnou představu o tom, kým budou za pět, deset či dvacet let, ale ani ponětí o tom, jak by mohli změnit Slovensko. „Neumím si představit nic sebestřednější, než snít před kamerami o funkcích, tedy dělat si kožich z medvěda, který ještě běhá po lese.“ Uvádí dále jména Richarda Sulíka a Ľubomíra Galka (oba z pravicově liberální strany Sloboda a Solidarita), či Béla Bugára a Gábora Gála (oba za slovensko-maďarskou stranu Most-Híd).

„Tito lidé nepřinášejí novou generaci, ale nové rozdělení,“ tvrdí Chmelár.

Podle analytika noví opoziční politici nabízejí pouze další soupeření elit, které díky kapitálu ovládají média, ale většině lidí jsou tyto zápasy cizí. „Díky narůstajícím sociálním rozdílům lidé cítí, že toto není jejich boj, že toto není jejich demokracie, odcizují se od tohoto systému, který od nich žádá stále více a dává jim stále méně.“

Chmelár se obává, že nadcházející volby se mohou stát jen dalším kolem surového manipulativního boje, ve kterém se ztrácí vzájemná úcta. „Může to být nejšpinavější předvolební zápas v historii, ve kterém Kiska i Fico budou usilovat o záchranu vlastní kůži před kriminalizací. Oba tábory se nechystají na ukončení studené občanské války, chtějí se mstít, nestačí jim vlastní vítězství, ale úplné zničení soupeře. A v takovém nelítostném boji se nebude koukat na žádná pravidla.“

„Chce to zásadní změnu,“ je přesvědčen analytik a dodává, že zásadním obratem se stane až to, když se Slovensko bojující změní na Slovensko tvořící, vědomí rozdílů na vědomí společných cílů, když si uvědomíme, že smysl slovenského geopolitického bytí není jen někomu posloužit, ale zformulovat a soustředěně sledovat vlastní státní zájmy.

„V době, kdy se proti sobě formují dva silné až hystericky nesmiřitelné bloky, potřebujeme třetí sílu, která bude nejen jazýčkem na vahách, ale která ukáže cestu z tohoto začarovaného kruhu,“ tvrdí Chmelár, jinak bez alternativy půjde Slovensko ke dnu.

Na závěr Eduard Chmelár vyjadřuje svou víru v potenciál Slovenské republiky. Píše, že je připraven pracovat na této alternativě, aniž by si určoval své mocenské postavení, je připraven nabídnout novou cestu ke spravedlivé a udržitelné společnosti a spolupracovat na ní se všemi čestnými lidmi.

Robert Fico o parlamentních volbách 2020

Obavy o tom, že se Slovensko po parlamentních volbách v roce 2020 dostane do patové situace, dříve vyjádřil i předseda Směru a expremiér Robert Fico. „Pokud si pan Kiska a jemu podobní myslí, že jakýmkoli způsobem sestaví vládu, tak se mýlí,“ uvedl Fico. Politik zdůraznil, že Směr má ambici vyhrát nejbližší parlamentní volby. Jeho koaliční partner Most-Híd bude mít podle Fica problém dostat se do parlamentu.

V případě SNS si Fico myslí, že se do sněmovny dostane. Lídr Směru také zkritizoval opozici: „Když se dívám na to, v jaké situaci je dnes opozice, tak mi je smutno. Protože to, co dnes předvádějí, je nepřijatelné.“