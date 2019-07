Tyto krasavice budou soutěžit o titul nejkrásnější Slovenky. Některé už mají zajištěnou podporu od partnerů sportovců

V letošním srpnu bude probíhat další ročník soutěže o titul Miss Universe Slovenské republiky. To, že missky a sportovci se k sobě hodí, potvrzují i tyto nádherné představitelky něžného pohlaví.

Jak informuje portál Super.cz, už tři z šesti finalistek mají sportovce jako partnera, s nímž bydlí. Například nádherná Valéria Melounová potvrdila, že již déle než rok bydlí s partnerem, který je fotbalista. Tato účastnice studuje na Obchodní akademii v Topolčanech, věří, že dobro v srdci, čestnost a pozitivní přístup je ta správná cesta k úspěchu.

Rovněž půvabná Laura Longauerová chodí s fotbalistou Dávidem Hanckem.

„Jsme spolu jen dva měsíce. Jsem velmi šťastná, je to moje síla posledních týdnů. Doufám, že to vydrží, něco tak intenzivního jsem ještě necítila. Je to především úžasný člověk, až potom sportovec,“ neskrývala své emoce Laura.

Laura studuje účetnictví a finance na univerzitě v Praze, kde žije již 4. rok a Česko vnímá jako svůj druhý domov.

Nenapodobitelná Viviane Kerstin Terschawetz si také zvolila partnera ze světa sportu.

„Není to hokejista ani fotbalista. Je to tenista,“ podotkla účastnice soutěže krásy.

Překrásná Stanislava Lučková, která je absolventkou Filozofické fakulty v Prešově. Žije v Košicích, a pochází z malé vesničky nedaleko ukrajinských hranic. Stanislava má přítele, který je sportovec jen rekreační.

Božská Ema Mičková zatím nemá závazky v podobě vztahů a velmi hodnotí svou svobodu, kterou považuje za prioritu.

Milá blondýnka Natália Hoštáková taký zatím s partnerstvím nespěchá a užívá si krásy a mládí.

O vítězce se rozhodne 25. srpna, přičemž půjde o mezinárodní souboj, protože šest Češek bude bojovat o titul Česká Miss. Jedna z dvanácti dívek se pak stane Československou Miss. Takže tento rok soutěž krásy bude mít staronový formát.