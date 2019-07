Slovenský poslanec Hrnko se ani čtyři měsíce po letecké tragédii nedokáže rozloučit se svou rodinou

Místopředseda slovenského parlamentu Anton Hrnko promluvil o své rodině, o kterou přišel při leteckém neštěstí Boeingu 737 MAX během letu z Addis Abeby do Nairobi.

Mezi 157 oběťmi letecké havárie amerického letounu Boeing 737 MAX byli i manželka Hrnka, jeho dcera Michala a syn Martin. Podle slov samotného slovenského poslanec se s nimi stále nemůže rozloučit. Informaci přinesl portál Čas.sk.

„Jak to pokračuje, vůbec nevím. Mám od nich nějaké informace, kdy by asi mohla skončit identifikace, já jsem tam ale nebyl, ani tam nechci jít. Pohřeb je v nedohlednu, tak vám to povím,“ prohlásil Hrnko.

Identifikace obětí leteckého neštěstí stále není dokončená a zatím není ani jasné, kdy se definitivně vyjasní okolnosti pádu letounu.

Do záležitosti je zapojeno i slovenské ministerstvo zahraničních věcí, které poskytuje asistenci pozůstalým v komunikaci s Etiopany. „Podle nám dostupných informací nebyla identifikace tělesných ostatků leteckého neštěstí ještě ukončena,“ cituje portál slov Juraje Tomagy z tiskového oddělení ministerstva zahraničí.

Hrnko dodal, že je v kontaktu i s rodinou zemřelé Slovenky Danice Olexové, která rovněž zemřela v tomto leteckém neštěstí. Olexová pracovala jako charitativní pracovnice.

Boeing 737 MAX

V březnu se Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines zřítil nedaleko etiopského Bishoftu. V listopadu 2018 havarovalo stejné letadlo indonéské společnosti Lion Air.

Po letošní havárii asi 20 zemí uzavřelo svůj vzdušný prostor pro průlet letadel tohoto modelu.

Kromě toho mnoho leteckých společností přerušilo provoz Boeing 737 MAX 8. Ve Spojených státech Federální letecká správa zakázala provoz tohoto modelu.

Většina leteckých společností, které jako první zakázaly provoz MAX, si rychle našly náhradu. Američané, kteří tento postup co nejdéle odkládali, měli vážný problém s nalezením letadel nahrazujících MAX a také komplikace spojené s masovým zrušením letů.

Dříve bylo informováno o tom, že během vyšetřování příčin incidentu v Etiopii byly zjištěny možné chyby fungování korekčního systému manévrování (MCAS). Boeing tyto nedostatky řeší a aktualizoval pilotní vzdělávací program.