Foto: Dara Rolins vzrušila téměř 30 tisíc sledujících svou fotkou v kalhotkách. A zaujala svým projevem

Kráska v popisku u příspěvku upřímně vyjádřila svůj názor ohledně kritiky, která je v poslední době mířena na její osobu. Na dané fotografii stojí daná zpěvačka vedle postele a má na sobě jen bílé tričko s nápisem „Real life“ a kalhotky v tělové barvě.

„Moc, málo, to ti sluší, to ti nesluší, tohle můžeš, tohle už ne, kroť se, prober se, jsi matka, co ty divné boty, a žehličku znáš? Máš křivé nohy, to břicho je přehnané, jo a nauč se zpívat. A protože si beru VŠECHNY vaše rady k srdci, nebudu dnes nikoho provokovat a posílám len nesmělý pozdrav, v něčem elegantním...“, stálo v popisku ke snímku, který měl zřejmě vyjadřovat, co Dara cítí.

Její fanoušci ji však v tomto pohledu na věc podpořili a většina z nich dodala, že je Dara nádherná žena a že si může dovolit cokoliv.

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo až 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti. Díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna. Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.