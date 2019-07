Právo na ochranu rodiny, a nejen té klasické. Čaputová hájila lesbické a homosexuální páry

Zítra se ve slovenské metropoli bude konat devátý ročník festivalu s názvem Dúhový Pride Bratislava, organizovaný stejnojmenným občanským sdružením. Organizátoři chtějí akcí upozornit, že všichni lidé jsou si rovni, a to bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo pohlavní identitu. Ve stejný den se v hlavním městě bude konat i pochod Hrdí na rodinu, jehož účastníci chtějí ukázat, že děti potřebují otce i matku.

U příležitosti nadcházejících událostí tak Zuzana Čaputová zveřejnila.komentář, v němž představila svoje stanovisko, které svědčí o tom, že chápe přání homosexuálů žít ve společnosti, která se k nim bude chovat férově.

„S respektem k jejich právům jim dopřeje (společnost, pozn. red.) možnost žít si svůj život svobodně tak, aby byli šťastní a spokojení,“ poznamenala Čaputová.

Zároveň uznává, že všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší a neustále se obávají, zda mají opravdu vše, co potřebují.

Nicméně, nedávno zvolená prezidentka má dostatek odvahy i k tomu, aby se otevřeně věnovala i nejednoznačnému tématu lásky k osobě stejného pohlaví.

„Asi proto mě dříve velmi zaujala otázka, která mě přinutila zamyslet se: Pokud by se tvá dcera zamilovala do jiné ženy, v jaké zemi by si chtěla, aby se to stalo?“ uvedla na Facebooku Čaputová.

V této souvislosti hlava SR konstatuje, že je to hypotetická otázka, ale podnětná k uvažování. Zdůraznila, že si pro své blízké přeje jen to nejlepší, a proto chce, aby se za jakýchkoli okolností měli dobře a žili v otevřené a férové společnosti.

„Takové (společnosti, pozn. red.), kde mají všichni stejnou šanci na spokojený život bez ohledu na jejich národnost, víru, pohlaví, sexuální orientaci, či jinou příslušnost,“ uvedla Čaputová.

Dále se vyslovila pro ochranu rodiny před tím, co ji ohrožuje, tedy před špatnými sociálními a ekonomickými podmínkami, nízkou mzdou a komplikacemi, které vznikají, když jsou rodiny rozděleny kvůli práci rodičů v zahraničí.

„Chápu i strach o rodinu v rovině hodnot, které ji chrání. Chci však říci, pomáhejme rodinám a nebojme se o jejich hodnoty. I homosexuálně orientovaní lidé mají matky a otce, dědečky a babičky – rodinu, na které jim záleží, stejně jako nám všem,“ zdůraznila prezidentka.

Dodala, že chápe obavy homosexuálů z odlišnosti, ale věří, že láska k bližním je to, co nás dokáže spojit.

Dodala, že i když zítra na žádnou z manifestací nepůjde, uznává právo obou společenství uplatit svou svobodu projevu. Navíc prezidentka považuje za nutné naléhavě upozornit na potřebu zlepšení situace práv lidí hlásících se k LGBT komunitě.