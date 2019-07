Jaké sousedství straší nejvíc? Mladé Slováky by vyděsili političtí extremisté, Romové a muslimové

Mladým lidem na Slovensku by nejvíce vadilo, kdyby se do jejich sousedství nastěhovali političtí extremisté (75,3 procent), Romové (60,8 procent) a muslimové (58,5 procent).

Na druhou stranu dotázaným by naopak vůbec nevadilo, kdyby se do jejich sousedství přestěhovali lidé jiné barvy pleti (86,1 procent), Židé (82,7 procent) nebo lidé jiné sexuální orientace (72,2 procent).

Vyplývá to ze sociologického průzkumu Institutu pro veřejné otázky (IVO) s názvem „Výchova mládeže k občanskému soužití“.

Dotazníku se účastnilo 402 respondentů ve věku 15 až 19 let, přičemž zde mírně převažovaly muži (51,2 procenta), žen bylo 48,8 procenta. Nejvíce respondentů mělo pouze základní vzdělání (73,5 procenta), středoškolské s maturitou mělo 22,5 procent dotázaných a se středoškolským vzděláním bez maturity byly pouze 4 procenta mladých.

Z průzkumu dále vyplývá, že 30 procent respondentů si myslí, že Romové mají v porovnání s ostatními obyvateli mnohem horší postavení a šance. Za nimi podle názoru mladých Slováků následují lidé jiné sexuální orientace (24 procent) a obyvatelé jejich rodné obce ve srovnání s průměrem Slovenska (12 procent).

Maďarská menšina má v porovnání se Slováky podle účastníků průzkumu stejné postavení a šance (49,1 procent) a stejné mají podle nich i postavení a šance ženy ve srovnání s muži (45,3 procent).

Názory na politiku a svou budoucnost

Při politických otázkách uvedlo až 45,8 procent respondentů, že vláda by měla při rozhodování respektovat i názory opozice a občanské společnosti. Dále 39,6 procent dotázaných uznali, že v demokracii je třeba důsledně respektovat i práva menšin. Velká část respondentů (38,3 procent) vůbec nesouhlasí s tvrzením, že nezáleží na tom, zda je vláda demokratická nebo nedemokratická. Spíše nesouhlasí s tím 36,1 procent dotázaných.

V jedné z otázek měli respondenti odpovědět na to, jak často rozmlouvají o politice. S příbuznými jen občas hovoří o politice 56,6 procenta respondentů, velmi často pouze 5,8 procenta. Vůbec v rodině o politice nemluví 14,8 procenta dotázaných a 1,7 procenta má pocit, že se jich to netýká. Politika je tématem rozhovorů s kolegy v práci velmi často pouze u 1,9 procenta respondentů, dost často u 7,6 procenta a 45,1 procenta mladých odpovědělo, že se jich to netýká. Občas o politice s přáteli a známými mluví 52,3 procenta dotázaných, velmi často jen 4,6 procenta.

Pokud šlo o zvážení své budoucnosti, žít samostatně a nezávisle od rodičů chce určitě 25 procent mladých Slováků. Stabilní práci nebo zaměstnání chce mít 31,7 procent respondentů.

Pro život v zahraničí se vyslovilo 14,9 procenta dotázaných.