Takovou jízdu na Slovensku lidé ještě nezažili. Čaputová vyrazila tramvají na divadelní představení o homosexuálech

Vypadá to, že takovou jízdu Slovensko ještě nezažilo. Uvádí se, že cestující v Bratislavě totiž v pátek podvečer mohli během jízdy městem v MHD potkat slovenskou prezidentku.

Představitelka země vyrazila na představení, které se konalo u příležitosti Duhového pochodu za práva homosexuálů. V tramvaji, kterou sineobvykle zvolila jako dopravní prostředek na akci, na její bezpečnost dohlížela ochranka.

Uvádí se, že prezidentka seděla na sedačce mezi ostatními cestujícími. Městskou dopravou se vydala na divadelní představení s názvem Příběh gaye, příběh lesby. Dané představení je původní slovenskou inscenací, která se snaží na základě mozaiky příběhů LGBT komunity přiblížit fáze jejich života.

Hlava Slovenského státu už dříve prohlásila, že se podobně jako premiér Peter Pellegrini nezúčastní samotného pochodu. Dle informací se však na protiakci konzervativců, konanou ve stejnou dobu, chystá například šéf parlamentu Andrej Danko.

Čaputová v Polsku vyzvala k posílení NATO a promluvila o Ruskuhttps://t.co/HyRjOUjC5X — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 15. července 2019

Čaputová o ochraně rodiny, a nejen té klasické

Slovenská prezidentka na sociální síti ukázala , že je loajální i vůči netradičním svazkům. Na Facebooku sdílela u příležitosti konání devátého ročníku festivalu s názvem Dúhový Pride Bratislava, obsáhlý příspěvek.

Čaputová zveřejnila komentář, v němž představila svoje stanovisko, které svědčí o tom, že chápe přání homosexuálů žít ve společnosti, která se k nim bude chovat férově.

„S respektem k jejich právům jim dopřeje (společnost, pozn. red.) možnost žít si svůj život svobodně tak, aby byli šťastní a spokojení,“ poznamenala.

Zároveň uznává, že všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší a neustále se obávají, zda mají opravdu vše, co potřebují.

Čaputovou slavnostně uvítali v Maďarsku. Ta v Budapešti vyjádřila znepokojení v souvislosti s právy menšin https://t.co/xVz0OtTrWG pic.twitter.com/4UUutcFBnx — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 11. července 2019

„Asi proto mě dříve velmi zaujala otázka, která mě přinutila zamyslet se: Pokud by se tvá dcera zamilovala do jiné ženy, v jaké zemi by si chtěla, aby se to stalo?“ uvedla na Facebooku Čaputová.

Dodala, že chápe obavy homosexuálů z odlišnosti, ale věří, že láska k bližním je to, co nás dokáže spojit. Prezidentka také považuje za nutné naléhavě upozornit na potřebu zlepšení situace práv lidí hlásících se k LGBT komunitě.