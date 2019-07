Dara Rolins o své fotografii: „Takto dokonalá jsem vždy jen na titulkách časopisů.“

Slovenská zpěvačka Dara Rolins se na sociální síti se svými fanoušky podělila o nádhernou fotografii. Na ní je totiž zachycena na titulní straně časopisu Exkluziv. A nutno přiznat, že fotka je to opravdu exkluzivní! Vypadá tak zpěvačka ale vždy?

Dara Rolins, kterou již v útlém věku proslavil slavný duet s českým legendárním zpěvákem Karlem Gottem, vypadá stále krásně. Svědčí o tom i snímek, který zpěvačka sdílela na svém Instagramu. Jak ale sama přiznává, ne vždy je všechno tak, jak se zdá. Kráska je tak k sobě poněkud kritická.

„Takto dokonalá jsem vždy jen na titulcích časopisů. :) 💃🏼 Každá hvězda má fotky, na kterých vypadá bezchybně, takže rozčilovat se, že takto v realitě nevypadáme, je zbytečné. 😜 Předáváme iluzi, to je showbyznys. :),“ píše v úvodu svého příspěvku.

Kromě toho Rolins dodává, že hvězdy nevypadají na všech fotkách vždy bezchybně. A většinou pak redakce vybere ty nejméně povedené.

„No a potom existují fotky, tzv. momentky, které po každé akci fotograf předá redakci a dobrosrdečná bulvární redaktorka vybere samozřejmě tu nejhorší. :)) A to je také showbyznys. 🤣 Od toho máme své sociální sítě, kde bychom měly být i my, „hvězdy“, co nejvíce autentické. Kvůli sobě a také kvůli vám... Pokud si vás vážíme. 😜,“ dodává.

Reakce fanoušků

V neposlední řadě tak poukazuje na to, že není žádná. „Nejsem modelka, podstatou mé práce není být bez chyby. Ale tu občasnou hru na dokonalou divu si vždy užívám. :) Aktuálně na titulku @casopis_exkluziv,“ stojí v popisku u snímku.

S jejím názorem, že redaktorka vybrala tu nejhorší fotografii, ale mnozí fanoušci nesouhlasí. Okamžitě se tak začaly objevovat komentáře, jak je Rolins krásná. „Krásná, Darinko, ale naživo jste ještě krásnější,“ píše jedna uživatelka.

A objevily se i další podporující komentáře: „Vnitřní krása se nedá zakrýt ani tou nejhorší fotkou dobrosrdečné redaktorky.“

„Ať je tvoje fotka jakákoli, vždy je tam ta KRÁSA, ušlechtilost, něha, ženskost, a i vzácná fun esence,“ myslí si další uživatelka.

​Některé uživatele ale nejspíše více zaujal popisek k fotografii než samotný snímek. Ocenili totiž to, jak celou věc Dara okomentovala. „Výstižně a pravdivě napsané,“ stojí v jednom z komentářů.

Dara Rolins

Slovenská zpěvačka Dara Rolins, vlastním jménem Darina Rolincová, absolventka Pražské konzervatoře, se těší popularitě nejen na Slovensku, ale také v Česku. Už v devíti letech vydala první album, které trhalo rekordy – prodalo se 250 000 kusů.

Její život však neprovázely jen úspěchy. V roce 2010 srazila při nehodě motocyklistu a byla souzená za usmrcení z nedbalosti. Díkyvšak byla dne 1. ledna 2013 omilostněna. Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. S tatínkem své dcery se ale Rolins rozešla v roce 2010.

Vztah s otcem Laury nebyl pro Daru však posledním nevydařeným vztahem. Loni se zpěvačka rozešla i se svým dlouhodobým partnerem – slovenským rapperem, popovým zpěvákem a zakladatelem skupiny Kontrafakt, Patrikem „Rytmusem“ Vrbovským. Ten dal přednost o hodně mladší modelce a moderátorce Jasmině Alagič, se kterou se již stihl letos v květnu oženit. Nyní spolu manželé čekají svého prvního potomka.