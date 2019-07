Politolog se vysmál Čaputové kvůli jízdě tramvají: Je to ještě větší hloupost než Schusterova cesta vlakem na východ

Představitelka země vyrazila tramvají na představení s názvem Příběh gaye, příběh lesby, které se konalo u příležitosti Duhového pochodu za práva homosexuálů. Dotyčná o tom informovala na své oficiální stránce na Instagramu. Na Facebooku mimo jiné sdílela obsáhlý příspěvek, který byl věnovaný devátému ročníku festivalu s názvem Dúhový Pride Bratislava.

Daný čin vyvolal ve společnosti silnou odezvu. Svůj názor pro deník Nový Čas vyjádřil i politolog Ján Baránek. Ten tvrdí, že pokud jde o korektnost, pak by bylo dobré očekávat, že se prezidentka zúčastní akce, která je alespoň podobná pochodu Hrdý na rodinu. Toho se například zúčastnili předseda Národní rady Slovenské republiky a Slovenské národní strany Andrej Danko, vůdce hnutí Jsme rodina Boris Kollár a nový poslanec Evropského parlamentu za lidovou stranu Naše Slovensko Milan Uhrík.

Čaputovou slavnostně uvítali v Maďarsku. Ta v Budapešti vyjádřila znepokojení v souvislosti s právy menšin https://t.co/xVz0OtTrWG pic.twitter.com/4UUutcFBnx — Sputnik ČR (@sputnik_cz) July 11, 2019

Naopak, Duhového pochodu se zúčastnili a přímo na něm vystoupily i takové osobnosti, jako primátor Bratislavy Matúš Valo, ombudsmanka Marie Patakyová a také nově zvolená europoslankyně za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Organizátoři prorodinného pochodu uvedli, že by byli účastí slovenské prezidentky potěšeni: „Příští rok klidně přivítáme i prezidentku Zuzanu Čaputovou, pokud si bude myslet, že rodina je opravdu výjimečná a zaslouží si vyhrazené místo ve společnosti.“

Baránek dále ohodnotil skutečnost, že si Čaputová jako dopravní prostředek na akci vybrala tramvaj. Na tuto příhodu pak poukázal v souvislosti s příběhem bývalého lídra země Rudolfa Schustera. Vyzdvihl jeho zvyk cestovat vlakem do Košic.

„Její tramvajová cesta je ještě hloupější než Schusterova cesta vlakem na východ. Není to jen tak, že prezident jezdí tramvají. Ochranka se musí o všechno postarat. Vážnost této funkce to nesnižuje, ale podle mého názoru jde o marketingový přešlap,“ prohlásil.

Čaputová o ochraně rodiny, a nejen té klasické

Na své facebookové stránce Čaputová zveřejnila komentář, v němž představila svoje stanovisko, které svědčí o tom, že chápe přání homosexuálů žít ve společnosti, která se k nim bude chovat férově.

„S respektem k jejich právům jim dopřeje (společnost, pozn. red.) možnost žít si svůj život svobodně tak, aby byli šťastní a spokojení,“ poznamenala.

Zároveň uznává, že všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší a neustále se obávají, zda mají opravdu vše, co potřebují.

„Asi proto mě dříve velmi zaujala otázka, která mě přinutila zamyslet se: Pokud by se tvá dcera zamilovala do jiné ženy, v jaké zemi by si chtěla, aby se to stalo?“ uvedla na Facebooku Čaputová.

Dodala, že chápe obavy homosexuálů z odlišnosti, ale věří, že láska k bližním je to, co nás dokáže spojit. Prezidentka také považuje za nutné naléhavě upozornit na potřebu zlepšení situace práv lidí hlásících se k LGBT komunitě.