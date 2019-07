„Proč hrdí? Tradiční rodina neexistuje.“ Poslankyně NR SR Blahová se pustila do pochodu Hrdí na rodinu

Poslankyně NR SR a členka výboru pro lidská práva a národnostní menšiny Natália Blahová se vyjádřila k sobotnímu pochodu za tradiční hodnoty rodiny na Slovensku. Konkrétně se pustila do kněze Mariána Kuffy, ale také do předsedy NR SR Andreje Danka, kteří pochod Hrdí na rodinu podpořili.

V sobotu 20. července se v Bratislavě ve stejnou dobu konaly dva pochody. Jeden byl za práva LGBT komunity a nesl název Duhový Pride. Druhý pochod se nesl v duchu za tradiční rodinu a byl pojmenován Hrdí na rodinu.

Poslankyni NR SR Natálii Blahové (za SaS) se ale nelíbil postoj politiků, kteří svou účastí i prohlášeními podpořili pochod Hrdí na rodinu. Blahová na sociální sítí napsala, že Andrej Danko (za SNS), Boris Kollár (za SME RODINA), Marián Kuffa a „nějací poslanci neonacismu politicky zastřešili“ pochod Hrdí na rodinu. Přitom ale podotkla, že Andrej Danko svou rodinu nepřivedl. Poznamenala také, že SNS stálo velké peníze, aby facebookový post z pochodu bohatě zasponzorovali.

„Andrej Danko si rodinu nepřivedl. Asi proto, že mu ji rozvrátili lesby a gayové. Boris Kollár si rodinu nepřivedl asi proto, že by to bylo organizačně náročné. A Marián Kuffa si rodinu nepřivedl asi proto, že si ji z prevence před rozvratem nezaložil,“ uvedla.

Politička také napsala, že pro člověka neexistuje nic přirozenějšího, než rodina: „Rodina, to není dům či byt s několika spolubydlícími. Rodina, to je láska a vztah založený na důvěře. Rodina je tam, kde se lidé mají rádi, kde se navzájem sdílí, pomáhají si, myslí na sebe. Rodina je tam, kde je domov.“

Závěrem Blahová vysvětlila názor, že tradiční rodina neexistuje. Podle ní totiž rodina nemá prototyp a každá má jiné složení a atmosféru. Tvrdí, že člověk by měl být vděčný za rodinu, ale ne hrdý.

„Tradiční rodina neexistuje. Neboť rodina nemá prototyp. (…) Většina z nás má rodinu. Být na to hrdí, není ta správná emoce. Měli bychom za to být vděční. Protože jsou mezi námi i lidé, kteří rodinu nemají. Jsou opuštění, staří, jsou bezdomovci… Radujme se z lásky,“ uvedla v postu.

SNS je proti experimentování na malých dětech

Slovenská národní strana podpořila sobotní pochod Hrdí na rodinu. Předseda SNS a NR SR Andrej Danko se spolu s dalšími tisíci lidí zúčastnil pochodu, a reagoval tak na výzvu velvyslanců působících na Slovensku. Diplomaté totiž apelovali na vládu SR, aby podporovala iniciativy směřující ke zvýšení tolerance LGBT ve slovenské společnosti a dodali, že se plánují připojit k oslavám Pride.

„Jsem velmi rád, že žiji ve státě, kde dnes na jedné straně vyjádřili názory lidé podporující komunitu LGBT, a jednak pochod Hrdí na rodinu. Jsem přesvědčen, že to budou svobodné a demokratické vyjádření lidí, tak jak se to na vyspělý, demokratický a právní stát aluší. Slovensko je součástí Evropské unie, ale má jiný postoj k tomu, co ostatní členské státy Unie nebo velmoci považují za přirozené,“ řekl předseda Danko s tím, že práva nezletilých dětí jsou pro SNS svaté.

Předseda nacionalistů na webu strany také uvedl, že pokud velvyslanci podporují pochod LGBT, rovněž by měly podpořit i tradiční slovenskou rodinu. Tím by podpořili lidi, kteří ctí, že manželství je svazek muže a ženy.

„Asi mi dáte za pravdu, že neexistuje právní předpis na světě, který by říkal, že homosexualita je základní lidské právo. Asi mi dáte za pravdu, že je zde množství předpisů, které hovoří o právech nezletilých dětí. Na příkladu Rakouska si Slovensko uvědomuje, že pokud bychom legislativně povýšili soužití dvou mužů nebo žen na úroveň manželství, byli bychom konfrontováni s problematikou adopce nezletilých dětí,“ uvedl.

„Nechceme experimentovat na malých dětech. Jsou to problémy, které přinesla moderní doba. Jsem přesvědčen, že na Slovensku nikdo kvůli své sexuální orientaci není omezován. Znám množství lidí, v politice, ve veřejném životě a v soukromé sféře, kteří se realizují ve svých profesích. Je velmi důležité, abyste nás podpořili v tom, že Slovensko je vyspělý právní a demokratický stát, abyste uznali, že máme svůj jasný postoj,“ zdůraznil předseda SNS Andrej Danko.