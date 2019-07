Fico: Podle medií voliče čeká doslova ráj pod Tatrami, ale vidím pouze prázdné řeči a gesta

V silných slovech tzv. nových politiků, jež citují media, a která zní tak, jakoby „voliče čekal doslova ráj pod Tatrami“, Fico vidí pouze prázdné řeči a gesta.

„Argumentační nepřipravenost v politických diskusích vydávají za nový styl jakési „nepolitické politiky“, bohatou politickou minulost některých z nich přetírají novou barvou a spoléhají se, že Slovensko ztratilo historickou paměť. Fakta a realita však nepustí,“ píše politik.

A jsou staří politici skutečně tak špatní a neprogresivní, jak se může zdát? Na svém blogu Fico dává odpověď na tuto otázku.

Zvyšování kvality života lidí – priorita Směru-SD

Robert Fico vysvětlil, že jeho strana Směr-SD se netají tím, že prioritou její politiky je zvyšování kvality života lidí. A jako důkaz k tomu uvádí dvě události, týkající se zdravotní péče, v nichž se jeho straně podařilo dosáhnout úspěchu minulý týden.

První věc je ukončení dlouhodobého sporu státu a společnosti Penta kvůli zákazu zisku zdravotných pojišťoven.

Okresní soud Bratislava 1 zamítl žalobu ve sporu finanční skupiny Penta se státem pro zákaz zisku zdravotních pojišťoven. Stát tak podle soudkyně nemusí vyplatit odškodnění přes 82 milionů eur plus úroky z prodlení ve výši více než 140 milionů eur za škodu, kterou měl způsobit zákaz zisku.

Fico to považuje za osobní politické vítězství a prohlásil, že bude „vždy bojovat za to, aby co nejvíce peněz končilo ve zdravotnictví, a ne v soukromých rukou“.

„Jsme totiž přesvědčeni, že peníze musí zůstat ve slovenském zdravotnictví a sloužit na jeho rozvoj. Šli jsme do tohoto právního střetu s Pentou přesto, že nás opozice přesvědčovala o zbytečnosti takového kroku,“ píše politik.

Stratifikace vytvoří prostor pro péči o dlouhodobě nemocné

Z hlediska jasnější perspektivy slovenského zdravotnictví bylo tou druhou událostí podle Fica setkání s ministryní Kalavskou. Ministryně zdravotnictví ČR Andrea Kalavská avizovala, že navržená reforma zdravotnictví přes takzvanou stratifikaci nemocnic bude navrhována jako ústavní zákon.

„Stratifikace je projekt do roku 2030 a má ambici přinést kvalitnější a bezpečnější péči. Zároveň vytvoří prostor pro péči o dlouhodobě nemocné. Za pozitivní považuji, že se zkrátí délka hospitalizace a zvýší se dostupnost urgentní zdravotní péče,“ vysvětluje Fico.

Vzniknout by měly tři typy nemocnic podle toho, jaké zákroky se v nich budou řešit. Pacient má být podle ní nasměrován vždy do takového zařízení, kde mu zajistí dostatečnou kvalitu péče kontrolovanou minimálním počtem výkonů.

„Jelikož jsem přesvědčen, že zdraví občanů stojí nad politickým egoismem, očekávám, že vznikne politický konsensus v parlamentu a tato zásadní změna nebude předmětem politického populismu. „Noví“ politici, jakož i „stará“ opozice mají šanci ukázat, že jim nejde jen o dělení si vládních postů, ale i o pozitivní vizi zdravotnictví do dalších let,“ napsal Fico na závěr.