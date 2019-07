Foto: Rytmus King zveřejnil intimní fotku bříška Jasmíny Alagič zespodu a ta za několik hodin porodila syna

A fotil zvláštním způsobem, pohledem zespodu. Fotka během několika hodin získala skoro padesát tisíc laiků. Sledující přáli zdraví budoucímu dítěti a uvedli, že už je skoro „venku“.

Fanoušci také vymysleli spoustu přezdívek bříšku: „2v jednom“, „kinder vejce“, „kinderko“, „břichminimálně pro trojku“, „balonek“.

Jeden ze sledujících však přirovnal její bříško ke kopečku a napsal, že „krteček už by mohl vylézt z tohoto kopečku“.

Ještě jedna fanynka dodala že „takhle vypadá meloun, kdyby neměl slupku“.

Za 15 hodin po zveřejnění fotky bříška Rytmus na svém Instagramu zveřejnil hrdou fotku s novorozeným dítětem a napsal, že je to, to na co čekal celý život.

Podle heštegu se Patrikovi a Jasmíně narodil syn, kterému dali jméno Sanel. Pár osobně tu informaci dosud nepotvrdil.

Rytmus a Jasmína

Rytmus se po rozchodu se zpěvačkou Darou Rolins bláznivě zamiloval do moderátorky Jasminy Alagič. Netrvalo to dlouho a pár se vzal. Nyní spolu manželé čekají svého prvního potomka.

Svatba Rytmuse a Jasmíny se odehrála letos v květnu. Tato svatba byla dlouho očekávanou událostí, a dokonce by se dala označit za svatbu roku. Slovenský raper si tak konečně vzal svou těhotnou přítelkyni. Svatba se konala na zámku v Pezinku. Rytmus a Jasmína však veřejnost o datu své svatby předem neinformovali, jelikož chtěli nejspíše prožít tento důležitý den v klidu a pohodě.