Probouzení z amerického snu. Slovenský motivátor, který se chlubil životním úspěchem, skončil ve vězení

Motivátor, podnikatel, finanční poradce a zločinec – to všechno lze říct o Davidovi Gedeonovi z Košic. Mladík si užíval luxusního života za peníze jiných, přitom učil lidi řídit finance a považoval se za motivátora, kteří jsou nyní ve světě velmi žádaní.

Jeden z takových je 30letý Dávid Gedeon, který nějakou dobu žil jako král a inspiroval podobným životem své stoupence. Podnikatel se se svou značkou Next Level Factory na veřejnosti prezentoval jako poradce ve finančním a osobním rozvoji, podporoval sport, hudbu i charitativní akce. Nyní je úspěšný motivátor obviněn z podvodu a je ve vězení.

Mluvčí krajské prokuratury Milan Filičko pro portál Nový Čas potvrdil, že vůči Davidovi bylo vzneseno obvinění za zločin podvodu v souběhu s přečinem neoprávněného podnikání.

„Obviněný byl soudcem Okresního soudu Košice-okolí vzat do vazby, protože z jeho dosavadního řízení vyplývá důvodná obava, že bude působit na svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání,“ dodal Filičko.

Podle policejní mluvčí z Košic, Lenky Ivanové, policie na případu intenzivně pracuje a provádí potřebné procesní úkony, proto bližší informace o vyšetřování aktuálně neposkytuje.

Na stránce gedeondavid.dobrahypoteka.sk dokonce nabízel jako hypoteční specialista hypotéky s nejnižší měsíční splátkou. Na stránce uvádí, že zastupuje banky: VÚB, Tatrabanka, OTP Banka, ČSOB, UniCredit Bank a mBank. Jak však uvádí deník Košice Dnes, OTP Banka, ČSOB a mBank informovali o tom, že s Gedeonem nikdy nespolupracovali a že zvažují právní kroky k ochraně svého jména.

Na činnost společnosti upozornila i Národní banka Slovenska na své internetové stránce.

„Tato společnost nepodléhala dohledu Národní banky Slovenska a finanční prostředky investované do aktivit této společnosti nepodléhají ochraně investic podle zákonů Slovenské republiky.“

Než byl Gedeon ve vězení, pravidelně se na jeho stránce na sociálních sítích objevovaly fotografie z nejdražších letovisek. Mladý muž neváhal a ukazoval své luxusní auta, značkové oblečení a věřil, že tím motivuje ostatní.

Nejslavnější business motivátoři žijí a pracují v USA. Dělají semináře, píšou knihy a demonstrují luxus, aby svým klientům ukázali, o co by měli usilovat. Soudě podle Gedeonovy kauzy tato móda již zašla daleko za hranice Spojených států, až na to, že každý učitel má své vlastní metody, jak uspět.