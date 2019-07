Slovensko prorazí na trzích v Africe? Podle Danka ano, dokáže to společně s Rusy

Slovensku se nabízí unikátní možnost, kterou by si nemělo nechat ujít. Myslí si to předseda NR SR a lídr Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko, který to uvedl v souvislosti s tím, že na začátku měsíce jednal v Moskvě s mnoha představiteli afrických států i o obchodních možnostech.