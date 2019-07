Přijde katastrofa na Slovensko? Čaputová jde proti proudu. Na rozdíl od V4 chce napomoct řešení migrace

Otázka migrace je problém celé Evropské unie a na řešení se musí podílet i ti, ke kterým uprchlíci nesměřují. V rozhovoru pro francouzský list Le Monde to prohlásila prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, která se ve středu sešla s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

V rozhovoru, ve kterém zazněly otázky o rozdílech mezi členy Visegradské čtyřky (V4) Čaputová uvedla, že se toto seskupení, tedy Slovensko, Česko, Maďarsko a Polsko, musí vrátit k hodnotám, které stály na počátku jeho vzniku: evropské jednotě, demokracii a právnímu státu.

„Musíme být mezi zeměmi, které hledají řešení (migrace), i když do naší země uprchlíci nesměřují. Je pravda, že v našem regionu je to citlivé téma, protože nejsme zvyklí na rozdílnosti, jiné kultury, jiné lidi,“ poznamenala hlava slovenského státu Čaputová.

Podle ní je třeba na jedné straně respektovat obavy lidí a brát na ně ohled, ale zároveň se podílet na hledání řešení, jako je posílení hranic, rozdělování uprchlíků, které bude fungovat, a řešení příčin, ne následky migrace.

Několik otázek se týkalo vztahů členů skupiny V4 a Čaputová prohlásila, že Slovensko, které jako jediné v uskupení přijalo euro, je z V4 nejlépe integrovanou zemí do EU.

Odolání migrační vlně

Tento týden se Evropská komise obrátila na soud EU v rámci disciplinárního řízení proti Maďarsku kvůli zákonům v oblasti migrace, které byly přijaty v této zemi.

V létě maďarský parlament schválil řadu zákonů, které zavádí omezení vůči nevládním organizacím a kriminalizují pomoc nelegálním migrantům. Poslanci také schválili přijetí ústavní úpravy, která dělá nelegálním trvalé přesídlení do země „cizího obyvatelstva“.

Maďarsko vystupuje proti povinné kvótě přerozdělení migrantů. Navíc země odmítla podepsat Globální pakt OSN o migraci, protože podle názoru Budapešti by to mohlo vést k nekontrolovaným migračním tokům, stejně jako k „globálnímu“ řízení migrace.

Letos v dubnu bylo informováno o tom, že maďarský premiér Viktor Orbán dokázal shromáždit 1,15 milionů podpisů pro svůj program boje proti nelegální migraci. Maďarský lid tedy vyslovil svůj souhlas s Orbánem a stranou Fidesz v tom, že je nutné bránit Evropu a učinit přítrž migraci.

Na zmíněný krok Evropské komise kriticky zareagoval Radim Fiala, místopředseda hnutí SPD. Podle Fialy to znamená, že EU doslova podporuje masovou migraci do Evropy.

„Orbánovo Maďarsko brání Evropu před invazí a bude za to trestáno Bruselem? “ pohoršuje se Fiala.

Politik také okomentoval ústavní dodatek, který byl schválen maďarským parlamentem. Tento dodatek zakazuje v Maďarsku „nucené usídlení příslušníků cizích populací“ a současně zdůrazňuje platnost principu, podle kterého se musí migranti zaregistrovat v první bezpečné zemi, do které přijdou. Podle Fialy to by měli využít i v Česku.

„To je podle mě věc, kterou bychom se mohli inspirovat i u nás. Posílení naší národní identity v ústavě by bylo určitě dobrým krokem,“ upozornil Fiala.