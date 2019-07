Slovenská policie přiznala pochybení v případu vyhoštění Egypťana Mohameda. Bylo obnoveno řízení

Na portálu se uvádí, že z rozhodnutí Ředitelství hraniční a cizinecké policie vyplývá, že v předchozím rozhodnutí byl uveden chybný důvod neudělení trvalého pobytu.

„Byli jsme tím šokováni. Najednou zjistili, že udělali chybu a opravili ji,“ řekla manželka Egypťana Mohameda, Ľubomíra.

Policie by neobstála u soudu, tak napravila chybu a obnovila řízení

„Policejní orgán udělal chybu, protože tam dal písmeno b namísto písmene h. Použil nesprávný hmotněprávní předpis,“ poznamenal k věci advokát Milan Ficek.

V nejnovějším rozhodnutí je tak již uvedeno správné písmeno – h. Pokud by k takové změně podle právníka nedošlo, pak by policie u soudu neobstála.spolu se svou manželkou totiž před odjezdem ze Slovenska podal žalobu k soudu.

„V takovém případě by to policejní orgán prohrál, protože by neprokázal, že je tato osoba opravdu hrozbou pro bezpečnost Slovenské republiky, jelikož právě toto písmeno b o tom pojednává. Kdežto písmeno h hovoří o tom, že je tam stanovisko SIS a vychází z toho,“ dodal Ficek.

Uvádí se, že policie v této věci obnovila řízení již 2. července, tedy dva dny před ukončením lhůty oprávněného pobytu Egypťana na Slovensku. Původní pravomocné rozhodnutí se tím zrušilo a rodina tak danou zemi opustit nemusela. Nikdo je o tom však neinformoval, a tak došlo k nejhoršímu. Svůj život si museli sbalit do pár kufrů a ve středu 3. července společně odletěli hledat jiný domov. Loučení bylo přitom smutné.

„Odjíždíme v zákonné lhůtě, odjíždíme přesně na čas a dodržujeme zákony, tak jak jsou, přestože jsou vůči nám hrozně nefér,“ okomentovala tehdy situaci Ľubomíra.

Vyjádření policie

Portál požádal o vyjádření také samotnou. Ta se ale k věci ani po třech dnech nevyjádřila. Ve svém nejnovějším rozhodnutí však přiznává, že zamítnutí pobytu Egypťanovi na Slovensku stojí na stanovisku SIS.

„Odvolací orgán uvádí, že vzhledem k tomu, že rozhodnutí se opírá o utajovanou písemnost charakteru „Vyhrazeno“, je důvod k jeho změně znění ze znění paragrafu 48 odst. 2 písm. b) na paragraf 48 odst. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z.,“ uvádí se v rozhodnutí.

„Jediný důvod, který tam je uveden, proč nebyl povolen ten trvalý pobyt na neomezenou dobu, je ten, že mají stanovisko SIS. Jiný důvod tam není,“ vysvětlil Ficek.

Své k tomu řekla ale i manželka Egypťana: „Sami napsali, že v informačních systémech nemají na mého manžela vůbec nic.“

​Policie údajně není ve shodě ani s tajnou službou. „Ve smyslu platné zákonné úpravy stanovisko SIS v takovém případě není pro UBHCP závazné. Policejní útvar je oprávněn rozhodnout, nakolik hodnotí všechna poskytnutá vyjádření a zjištění aplikující zásadu volného hodnocení důkazů,“ uvádí se ve stanovisku SIS ze dne 16.6.2019.

Nezákonný postup policie?

Postup policie v této věci označila za nezákonný veřejná ochránkyně práv, proto jej stále prověřuje. Do případu se zapojilo také egyptské velvyslanectví a věc se dostala už i do parlamentu. Případem se tak zabývali poslanci zvláštního kontrolního výboru pro kontrolu činnosti SIS. Ti mají ale jiný názor.

„Bylo to na výzvu poslanců, nás, členů výboru. Pan ředitel nám vysvětlil tu situaci, velmi promptně a podrobně. Myslím, že na základě toho, co nám řekl pan ředitel, že jsme to i my tak vyhodnotili, že jsme se ztotožnili s jejím názorem,“ řekl poslanec za SaS Radoslav Pavelka.

Nešťastní manželé však v této věci trvají na soudním procesu. Stále totiž nevědí, čím Egypťan Mohamed ohrožoval bezpečnost na Slovensku. I přesto se opět ocitli v odvolacím řízení a jejich boj o možný návrat se tedy dost prodlouží.