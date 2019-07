„Vysvětluj, Čaputová, vysvětluj.“ Blaha promluvil o informační bombě, která otřese Slovenskem

Slovenský politik a poslanec Národní rady SR za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha na sociální síti promluvil o informační bombě, která podle jeho slov pořádně zahýbe Slovenskem. Dle předsedy výboru NR SR tak prezidentka Zuzana Čaputová a bývalý kandidát na post prezidenta Robert Mistrík budou mít co vysvětlovat. Proč?

Blaha na svém účtu na Facebooku informoval o tom, že Robertovi Mistríkovi přistálo na účtu celkem sedm milionů eur. „Nový Čas dnes přinesl informaci, že Robert Mistrík prodal svou firmu za neuvěřitelných 7 milionů eur, což je zjevně přemrštěná cena za firmu, která produkuje desetkrát nižší zisky,“ napsal.

V souvislosti s tím slovenský politik připomněl, že Mistrík odstoupil z prezidentské kampaně ve prospěch Čaputové a jen tak vyhodil do luftu půl milionu eur, které investoval do kampaně.

„Vždyť to je ta nejběžnější věc na světě, že jen tak s úsměvem hodíte do kanálu půl milionu eur. Vzpomeňte si, i vy jste vpředvečer takto vyhazovali z balkonu miliony. To je zkrátka úplně, ale úplně nepodezřelé,“ konstatoval Blaha.

Navíc média, která vlastní jiný sponzor, se dle Blahy tváří tak, že je to normální.

„Mistrík je prostě gentleman, otevřel Zuzance dveře a věnoval jí půl milionu. To gentlemani běžně dělají, co vlastně řešíte?“ ptá se.

Vrátí se Mistríkovi investice do Čaputové?

Podle Blahy ale půlka Slovenska čekala, jak se Mistríkovi tyto „investované“ peníze vrátí. „Jen idiot by věřil, že vysolil půl milionu jen kvůli Zuzančinému novému účesu,“ okomentoval věc.

Dle Blahy se prý lidé ptali, zda někdo Mistríkovi náhodou nedal nabídku, že všechny peníze, které vrazil do kampaně, dostane zpět i s bonusem navíc.

„A ještě bude za hrdinu kavárny? Nabídka, která se neodmítá ... Inu, lidé se ptali, jestli to tak náhodou nebylo. Jako, jasné, Robkovi všichni věříme, že je grant, ale přece, důvěřuj, ale prověřuj,“ píše s tím, že lidé čekali, zda ty peníze odněkud nepřiletí.

Peníze z USA – to je ale náhodička!

A nakonec se peníze opravdu objevily, píše předseda výboru NR SR pro evropské záležitosti. Mistríkovu firmu totiž koupila jedna z největších amerických korporací Thermo Fisher Scientific. A ne za úplně málo peněz. I to Blaha okomentoval:

„Její šéf sedí v hlavní lobbistické skupině Business Roundtable, která v podstatě řídí USA, a v minulosti dokonce obchodovali s mexickou firmou napojenou na drogový kartel. A ti dnes koupili Mistríkovu firmu za částku, do které by se při troše fantazie dokázala vejít i půlmilionová kampaň, i nějaká ta vata navíc.“

Princip win-win a „náhody“

Podle Blahy tak jde o typický příklad principu win-win, kdy jsou všichni spokojení.

„Čaputová vysmátá jako lečo v prezidentském paláci. Mistrík zahojen. Američané mají prezidentku, jakou chtěli. A Denník N o tom všem píše romantické příběhy,“ míní.

​V této souvislosti slovenský poslanec připomněl, že se dařilo i Trubanovi, jehož firmu nedávno „za brutální prachy koupila korporace z Dánska“. I zde však poukazuje na to, že mnozí psali, že se „do kupní částky klidně mohla schovat i vata, která se pak použije na kampaň Progresivního Slovenska a samozřejmě i slečny Čaputové“. „Jsou prostě výborní obchodníci, šťastlivci, žijí si svůj americký sen. Kdo by nevěřil?“ ptá se ironicky.

Blaha tak poukazuje na to, že je určitě jen náhoda, že oba pánové odešli zea jsou politicky napojení na Progresivní Slovensko, které „brutálně vyhovuje americkým liberálům“. Stejně tak je dle něj dozajista jen shodou okolností to, že oba nějak pomohli Čaputové.

„Stejně jako je náhodička, že vlastníci ESET-u financují Progresivní Slovensko, Denník N i kampaň Čaputové... A podle ruského Ministerstva zahraničních věcí jsou napojeni na americké tajné služby...,“ píše.

„Vysvětluj, Čaputová, vysvětluj.“

Závěrem Blaha píše, že pokud se provalí, že Mistrík nebyl pouze samaritánem na volné noze, a že jen jistý Velký bratr toužil pomoci do úřadu jisté blondýnce a zafinancoval převzetí moci, tak to bude takový skandál, že Slovensko zažije zemětřesení. Největší zemětřesení od roku 89.

„Prosíme o vysvětlení. Zatím jen prosíme,“ píše politik a dodává: „Mistrík, Truban, Čaputová – tato jména začínají znít jako přezdívky z nějakého nepovedeného amerického gangsterského filmu. Tak šup, vysvětlovat!“ vyzývá aktéry.

Na konci svého příspěvku pak doplnil, že dotyční „jdou na hulváta ukrást Slovensko. Za americké prachy“. A vyzval ostatní, aby to nenechali jen tak.