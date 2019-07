„Bůh ochraňuj Slovensko,“ zvolal Matovič a ukázal fotografii setkání členky Za slušné Slovensko s americkým neokonem

Matovič a Truban již uspořádali několik kol tiskových konferencí, každý ovšem samostatně, na nichž jeden vůči druhému nešetřili kritikou. Nicméně ani jeden z nich nešel tak daleko, aby „přestřelil“ a zabouchl si dveře před možnou povolební koaliční spoluprací, všiml si analytik portálu Hlavné Správy Ivan Lehotský.

Sorosovy děti

Poslední kolo začalo tím, že Truban z Progresivního Slovenska na tiskové konferenci komentoval „konspirační vyjádření šéfů stran Směr-SD a OĽaNO Roberta Fica a Igora Matoviče“. Ti obvinili iniciativu Za slušné Slovensko, která vznikla po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, z přijímání financí ze zahraničí.

„Pokud mají být tyto Sorosovy děti kádrovou rezervou Trubanovy a Kiskovy strany, všichni víme, o co v této zemi opět jde,“ řekl dříve Fico.

„My se s nimi nechceme hádat, my jim to nechceme vracet, ale chceme jim nastavit zrcadlo, abychom jim ukázali, jak jinak chceme my dělat politiku,“ prohlásil Truban a dodal, že jak Fico, tak i Matovič patří do staré generace politiků, které je nutné vyměnit.

Podle něj místo toho, aby oba politici šířili konspirační teorie o tom, že Progresivní Slovensko nebo iniciativu Za slušné Slovensko platí americký finančník George Soros, měli by se soustředit na zlepšování situace ve školství nebo zdravotnictví.

„Kompro“ z Washingtonu

Ve čtvrtek svolal Matovič vlastní tiskovou konferenci, na které se především důrazně distancoval od šéfa Směru Roberta Fica, ale ihned spustil kritiku na nové opoziční strany – Progresivní Slovensko, Spolu a Za lidi bývalého prezidenta Andreje Kisky.

V první řadě mu vadí, že iniciativa Za slušné Slovensko se opírá právě o tyto politické strany. K tomu dodal, že předsedkyně této iniciativy Karolína Farská se schází s Miroslavem Beblavým, předsedou strany Spolu, která kandidovala v květnových eurovolbách v koalici s Progresivním Slovenskem, kde dříve působila současná prezidentka Zuzana Čaputová.

Jistou pikantností bylo to, že se naposledy setkali ve Washingtonu, kde byl Beblavý údajně na dovolené. Spolu s nimi tam byl totiž kromě dalšího člena strany Spolu Dalibor Roháč i hlavní ideolog amerického neokonzervatismu Bill Kristol, a to v centrále vlivného think tanku American Entreprise Institute. Tuto skutečnost Matovič doložil i fotografií.

Kdo je tady starý?

Matovič se pak pustil i do kritiky Trubanovy rétoriky o výměně starých politiků.

„Já se ptám, kdo jsou tedy ti noví politici, které nabízíte? Pan Miroslav Beblavý, vaše siamské dvojče ve vaší koalici, je v politice 17 let a dnes je už ve třetí straně,“ prohlásil.

Beblavého navíc obvinil z možné účasti v aférách strany SDKÚ v době úřadování premiéra Mikuláše Dzurindy v letech 2002 až 2006, kdy byl státním tajemníkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Dále připomněl, že místopředseda Progresivního Slovenska Ivan Štefunk za posledních 20 let vystřídal čtyři strany.

Vyzval proto Trubana a další členy opozice, aby nelhali. Dotkl se tak opět problému rezervace Náměstí SNP, na který si dělala nárok iniciativa Slušné Slovensko. Ta na svém Facebooku uveřejnila informaci o tom, že OĽaNO jim nechce náměstí předat u příležitosti oslav Sametové revoluce. Informace však nebyla pravdivá, za což se museli později omluvit.

„Pokud se nyní slepě postavíte na stranu lidí, kteří lžou, tak pane Trubane, nebude z vás dobrý premiér a pánbůh ochraňuj Slovensko, pokud byste měl pokračovat tímto způsobem,“ prohlásil Matovič na adresu Trubana.

Volební preference

Uplynulé volby do Evropského parlamentu, které se konaly letos v květnu, vyhrála koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu s 20 % hlasy a získala tak čtyři mandáty. Na druhém místě skončil vládní Směr s 15 % a třemi mandáty, zatímco koalice OL'aNO a NOVA se umístila až na šestém místě s 5,25 % a pouze s jedním mandátem.

Podle červnových volebních preferencí, které zveřejnila agentura Teraz.sk, koalice Progresivní Slovensko a Spolu ztratila oproti předcházejícímu měsíci 2 % a jsou na druhém místě s podporou 15,7 % občanů. Na prvním místě je Směr s 20,3 %, zatímco koalice OL'aNO-NOVA má pouze 5,1 % a její oblíbenost se propadla o 1,6 % v porovnání s předchozím měsícem. Kiskova strana Za lidi je těsně před nimi s 5,2 %.